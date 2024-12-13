Практика судов
  1. Суд инфо

Запрет увольнения в период временной нетрудоспособности – лекция судьи КСУ Галины Юровской

15:55, 13 декабря 2024
КСУ признал неконституционным отдельное положение закона, согласно которому «нахождение прокурора на больничном из-за временной нетрудоспособности не является препятствием для его увольнения с должности прокурора».
Запрет увольнения в период временной нетрудоспособности – лекция судьи КСУ Галины Юровской
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская провела лекцию относительно запрета увольнения в период временной нетрудоспособности в контексте Решения от 2 октября 2024 № 9-р(І)/2024.

Під час лекції доповідачка зосередила увагу на ключових аспектах рішення, яке Суд ухвалив за конституційними скаргами Тимошенкової Оксани Василівни, Тимошенкова Володимира Івановича. Заявники оспорювали абзац шостий пункту 19 розділу II «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19 вересня 2019 року № 113–ІХ (далі – Закон № 113), за яким: «перебування прокурора на лікарняному через тимчасову непрацездатність, у відпустці чи у відрядженні до Національної академії прокуратури України для участі в її роботі на постійній основі не є перешкодою для його звільнення з посади прокурора відповідно до цього пункту».

Суддя детально розповіла про суть рішення, що було предметом конституційного контролю, до якого висновку дійшов Суд, а також зосередила увагу на юридичних позиціях, які були сформовані у цьому рішенні та викладені в попередніх рішеннях Суду.

Так, у рішенні Суд визнав неконституційним окреме положення абзацу шостого пункту 19 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону № 113, згідно з яким «перебування прокурора на лікарняному через тимчасову непрацездатність не є перешкодою для його звільнення з посади прокурора».

У рішенні Суд указав, що на законодавчому рівні допущено неоднакове правове регулювання порядку звільнення прокурорів із посади в період їх тимчасової непрацездатності, що не відповідає вимозі юридичної визначеності як складовій принципу верховенства права.

Суддя зазначила, що Суд закрив конституційне провадження в частині, за якою «перебування прокурора у відпустці чи у відрядженні до Національної академії прокуратури України для участі в її роботі на постійній основі не є перешкодою для його звільнення з посади прокурора», оскільки саме ця норма не була застосована в остаточних судових рішеннях у справах заявників.

З цього приводу окрему думку виклав суддя Конституційного Суду України Петро Філюк, у якій навів свої обґрунтування щодо неконституційності в цілому оспорюваного положення Закону № 113.

Рішення Суду та Окрема думка судді за посиланням.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада в 2025 году может разрешить временно командировать судей местных судов в апелляционные суды

Командирование судей первой инстанции в апелляционные суды может стать актуальным в случае, если конкурс на должности судей апелляционных судов затянется.

Судьи смогут рассчитывать на 42 тысяч грн доплаты к окладу при определенных условиях

Если судья осуществляет правосудие в суде, расположенном на территориях активных боевых действий и имеющем сверхурочную нагрузку, он сможет получить до 42 тысяч грн доплаты к должностному окладу.

Дисциплинарный инспектор Службы дисциплинарных инспекторов решил уволиться через две недели после назначения

Помощник судьи решил не начинать карьеру в Службе дисциплинарных инспекторов.

Кабмин предоставил право дезертирам, вернувшимся на службу, инициировать свое перемещение между воинскими частями

Правительство исключило ограничения по перемещению военнослужащих, проходящих службу в части менее 6 месяцев в отношении военнослужащих, впервые совершивших СЗЧ или дезертировавших.

Кабмин уволил главу Украинского института национальной памяти Антона Дробовича

Дробович уволен из председателя Украинского института национальной памяти в связи с окончанием каденции.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео