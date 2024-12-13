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Заборона звільнення в період тимчасової непрацездатності – лекція судді КСУ Галини Юровської

15:55, 13 грудня 2024
КСУ визнав неконституційним окреме положення закону, згідно з яким «перебування прокурора на лікарняному через тимчасову непрацездатність не є перешкодою для його звільнення з посади прокурора».
Заборона звільнення в період тимчасової непрацездатності – лекція судді КСУ Галини Юровської
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Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська провела лекцію щодо заборони звільнення в період тимчасової непрацездатності в контексті Рішення від 2 жовтня 2024 року № 9-р(І)/2024.

Під час лекції доповідачка зосередила увагу на ключових аспектах рішення, яке Суд ухвалив за конституційними скаргами Тимошенкової Оксани Василівни, Тимошенкова Володимира Івановича. Заявники оспорювали абзац шостий пункту 19 розділу II «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19 вересня 2019 року № 113–ІХ (далі – Закон № 113), за яким: «перебування прокурора на лікарняному через тимчасову непрацездатність, у відпустці чи у відрядженні до Національної академії прокуратури України для участі в її роботі на постійній основі не є перешкодою для його звільнення з посади прокурора відповідно до цього пункту».

Суддя детально розповіла про суть рішення, що було предметом конституційного контролю, до якого висновку дійшов Суд, а також зосередила увагу на юридичних позиціях, які були сформовані у цьому рішенні та викладені в попередніх рішеннях Суду.

Так, у рішенні Суд визнав неконституційним окреме положення абзацу шостого пункту 19 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону № 113, згідно з яким «перебування прокурора на лікарняному через тимчасову непрацездатність не є перешкодою для його звільнення з посади прокурора».

У рішенні Суд указав, що на законодавчому рівні допущено неоднакове правове регулювання порядку звільнення прокурорів із посади в період їх тимчасової непрацездатності, що не відповідає вимозі юридичної визначеності як складовій принципу верховенства права.

Суддя зазначила, що Суд закрив конституційне провадження в частині, за якою «перебування прокурора у відпустці чи у відрядженні до Національної академії прокуратури України для участі в її роботі на постійній основі не є перешкодою для його звільнення з посади прокурора», оскільки саме ця норма не була застосована в остаточних судових рішеннях у справах заявників.

З цього приводу окрему думку виклав суддя Конституційного Суду України Петро Філюк, у якій навів свої обґрунтування щодо неконституційності в цілому оспорюваного положення Закону № 113.

Рішення Суду та Окрема думка судді за посиланням.

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КСУ

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