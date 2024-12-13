В Одесі з нового року зросте тариф на паркування

В Одесі з 2025 року може зрости тариф на паркування на 10 грн.

З 2025 року тариф на паркування в Одесі може зрости на 10 грн. Це питання обговорювалось під час засідання комісії з питань комунальної власності та економічної політики Одеської міської ради.

Директор КП 2Одестранспарксервіс» Євген Тябус повідомив, що вже підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету щодо збільшення тарифу з 20 до 30 грн.

Зростання ціни пояснюється підвищенням мінімальних зарплат та збільшенням відрахувань до бюджету. Однак, коли саме буде ухвалене відповідне рішення, поки не уточнюється. Крім того, плануються зміни до правил парковки.

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