У Повітряних силах показали кадри знищення крилатої ракети з ПЗРК «Ігла», відео

Відео знищення російської крилатої ракети під час масованої атаки на Україну.

Повітряні сили показали кадри збиття російської крилатої ракети із ПЗРК «Ігла» бійцями мобільної вогневої групи Повітряного командування «Захід».

Ракету збив командир кулеметного відділення взводу охорони Галицько-Волинської радіотехнічної бригади молодший сержант Володимир Пшеничняк.

«Крилата ракета знищена. Бойова робота мобільної вогневої групи Повітряного командування «Захід». Збита ракета не завдала шкоди об’єктам критичної інфраструктури. Місце падіння та залишки ракети виявлені пошуковою групою», — прокоментували відео в Повітряних Силах.

Загалом підрозділи протиповітряної оборони та авіація командування «Захід» знищила 52 крилаті ракети повітряного і морського базування Х-101/Х-55СМ, «Калібр» та два ударних дрони типу «Shahed».

Нагадаємо, енергосистема України зазнала нового масованого удару.

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