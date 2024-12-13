Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність низки вакантних посад

Дніпропетровський окружний адміністративний суд повідомив, що у суді є сім вакантних посад.
Суд запрошує на роботу за спрощеною процедурою вступу на посади державної служби у період дії воєнного стану – без конкурсного відбору на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка, та документів, що підтверджують наявність громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад:
- начальника відділу судової статистики, аналітичної роботи та інформаційно-технічного забезпечення;
- провідного спеціаліста відділу судової статистики, аналітичної роботи та інформаційно-технічного забезпечення, 1 вакансія;
- головного спеціаліста відділу судової статистики, аналітичної роботи та інформаційно-технічного забезпечення, 1 вакансія;
- головного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, 1 вакансія;
- головного спеціаліста відділу контролю за використанням державного майна, 1 вакансія;
- головного спеціаліста юридичного відділу, 1 вакансія;
- головного спеціаліста відділу з узагальнення судової практики, роботи зі звернення громадян та з доступу до публічної інформації, 1 вакансія.
«Резюме прохання надсилати на електронну пошту суду: [email protected] або [email protected]
Додаткова інформація з 9:00 до 16:00 за телефоном: (056) 720-97-60 Шевченко Аліна Василівна», - заявили у суді.
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