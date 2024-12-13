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Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність низки вакантних посад

19:10, 13 грудня 2024
Суд шукає начальника відділу судової статистики та низку спеціалістів.
Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність низки вакантних посад
Фото: adm.dp.court.gov.ua
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Дніпропетровський окружний адміністративний суд повідомив, що у суді є сім вакантних посад.

Суд запрошує на роботу за спрощеною процедурою вступу на посади державної служби у період дії воєнного стану – без конкурсного відбору на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка, та документів, що підтверджують наявність громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад:

- начальника відділу судової статистики, аналітичної роботи та інформаційно-технічного забезпечення;

- провідного спеціаліста відділу судової статистики, аналітичної роботи та інформаційно-технічного забезпечення, 1 вакансія;

- головного спеціаліста відділу судової статистики, аналітичної роботи та інформаційно-технічного забезпечення, 1 вакансія;

- головного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, 1 вакансія;

-  головного спеціаліста відділу контролю за використанням державного майна, 1 вакансія;

- головного спеціаліста юридичного відділу, 1 вакансія;

- головного спеціаліста відділу з узагальнення судової практики, роботи зі звернення громадян та з доступу до публічної інформації, 1 вакансія.

«Резюме прохання надсилати на електронну пошту суду: [email protected] або [email protected]

Додаткова інформація з 9:00 до 16:00 за телефоном:  (056) 720-97-60 Шевченко Аліна Василівна», - заявили у суді.

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суд Дніпро вакансії

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