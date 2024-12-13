Днепропетровский окружной админсуд сообщил о наличии ряда вакантных должностей

Суд ищет начальника отдела судебной статистики и ряд специалистов.

Фото: adm.dp.court.gov.ua

Днепропетровский окружной административный суд сообщил, что в суде есть семь вакантных должностей.

Суд приглашает на работу по упрощенной процедуре вступления в должности государственной службы в период действия военного положения – без конкурсного отбора на основании поданного заявления, заполненного личной карточки установленного образца, и документов, подтверждающих наличие гражданства Украины, образования и опыта работы согласно требованиям законодательства, установленными в отношении соответствующих должностей:

- начальника отдела судебной статистики, аналитической работы и информационно-технического обеспечения;

- ведущего специалиста отдела судебной статистики, аналитической работы и информационно-технического обеспечения, 1 вакансия;

- главного специалиста отдела судебной статистики, аналитической работы и информационно-технического обеспечения, 1 вакансия;

- главного специалиста отдела планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, 1 вакансия;

- главного специалиста отдела контроля над использованием государственного имущества, 1 вакансия;

- главного специалиста юридического отдела, 1 вакансия;

- главного специалиста отдела по обобщению судебной практики, работы по обращению граждан и доступа к публичной информации, 1 вакансия.

«Резюме просьба посылать на электронную почту суда: [email protected] или [email protected]

Дополнительная информация с 9:00 до 16:00 по телефону: (056) 720-97-60 Шевченко Алина Васильевна», – заявили в суде.

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