В Воздушных силах показали кадры уничтожения крылатой ракеты с ПЗРК «Игла», видео

Видео уничтожения российской крылатой ракеты во время массированной атаки в Украину.

Воздушные силы показали кадры сбивания российской крылатой ракеты с ПЗРК «Игла» бойцами мобильной огневой группы Воздушного командования Запад.

Ракету сбил командир пулеметного отделения взвода охраны Галицко-Волынской радиотехнической бригады младший сержант Владимир Пшеничняк.

«Крылатая ракета уничтожена. Боевая работа мобильной огневой группы Воздушного командования Запад. Сбитая ракета не нанесла ущерба объектам критической инфраструктуры. Место падения и остатки ракеты обнаружены поисковой группой», – прокомментировали видео в Воздушных Силах.

В общей сложности подразделения противовоздушной обороны и авиация командования «Запад» уничтожили 52 крылатые ракеты воздушного и морского базирования Х-101/Х-55СМ, «Калибр» и два ударных дрона типа «Shahed».

Нагадаємо, енергосистема України зазнала нового масованого удару.

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