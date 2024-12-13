В Одессе с нового года вырастет тариф на парковку

В Одессе с 2025 года может вырасти тариф на парковку на 10 грн.

С 2025 года тариф на парковку в Одессе может вырасти на 10 грн. Этот вопрос обсуждался во время заседания комиссии по вопросам коммунальной собственности и экономической политики Одесского городского совета.

Директор КП 2Одестранспарксервис» Евгений Тябус сообщил, что уже подготовлен проект решения исполнительного комитета по увеличению тарифа с 20 до 30 грн.

Рост цены объясняется повышением минимальных зарплат и увеличением отчислений в бюджет. Однако, когда именно будет принято соответствующее решение, пока не уточняется. Кроме того, планируются изменения в правила парковки.

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