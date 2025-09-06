Практика судов
Избран председатель Лубенского горрайонного суда Полтавской области

16:40, 6 сентября 2025
Суд возглавила Елена Мирошникова.
Избран председатель Лубенского горрайонного суда Полтавской области
В Лубенском горрайонном суде Полтавской области состоялось собрание судей, во время которого избрали председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Председателем суда избрали Елену Мирошникову. 

Напоминаем, что в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избран председатель Чутовского райсуда Полтавской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Кроме того, избрали председателя Франковского районного суда Львова.

