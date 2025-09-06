Обрано голову Лубенського міськрайонного суду Полтавської області

Суд очолила Олена Мирошникова.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Лубенському міськрайонного суду Полтавської області відбулися збори суддів, під час яких обрали голову суду. Про це повідомляє пресслужба суду.

Головою суду обрали Олену Мирошникову.

Нагадуємо, що відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів на строк трьох років, але не більше строку повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрано голову Чутівського райсуду Полтавської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Крім цього, обрали голову Франківського районного суду Львова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.