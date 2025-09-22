Практика судов
  1. Суд инфо

ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в два суда

12:17, 22 сентября 2025
Судья, выразивший намерение быть командированным в другой суд, должен подать в Комиссию свои документы.
ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в два суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей назначила рассмотрение вопроса о внесении представления о командировке (временном переводе) для осуществления правосудия:

  • в Днепровский районный суд Днепропетровской области – 1 судьи;
  • в Соломенский районный суд города Киева – 8 судей.

Рассмотрение вопроса состоится 15 октября в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, выразивший намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие по установленной форме, к которому необходимо приложить свои документы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что судья Верховного Суда пожаловался на руководство Верховного Суда, которое не хочет отпускать его в командировку в США.

Также ВККС рекомендовала командировать судьей в Киево-Святошинский райсуд Киевской области и Смелянский горрайонный суд Черкасской области.

Еще ВККС рекомендует откомандировать 9 судей в другие суды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС командировка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Командиры смогут предоставлять дополнительный отпуск военнослужащим – вступил в силу закон

Каждый военнослужащий получит гарантированный отпуск на 15 дней из 30 календарных дней ежегодного основного отпуска, другие 15 дней будут предоставляться в зависимости от возможностей в конкретном подразделении.

Военнослужащих ТЦК забрызгали газом на улице, а затем разбили им автомобиль – что решил суд

Житель Одесской области, который «контратаковал» представителей ТЦК и СП при попытке его задержания, получил штраф в размере 850 гривен.

С января по июль 2025 года ЕСПЧ принял 86 решений по делам против Украины на сумму более 119 млн грн — правительство

Минфин предупредил о фискальных рисках для бюджета из-за необходимости выплачивать средства по решениям Европейского суда по правам человека против Украины.

«Запрещать народному депутату совмещать деятельность — глупость»: Третьякова напомнила о своем законопроекте

Галина Третьякова считает, что независимость народного депутата должна обеспечиваться как оплатой, так и возможностью совмещать работу.

Кто станет судьями Житомирского апелляционного суда – список победителей конкурса

Рекомендации для назначения на должности судей ВККС рассмотрит 29 сентября.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео