Избран председатель Ковпаковского районного суда города Сумы

В Ковпаковском районном суде г. Сумы состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщили в судебном учреждении.
Собранием судей во исполнение требований статьи 20 Закона Украины «О судебном строе и статусе судей» путем тайного голосования на должность председателя суда был избран судья Александр Литовченко.
