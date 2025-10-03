Избран председатель Ковпаковского районного суда города Сумы

Суд возглавил Александр Литовченко.

Фото: Ковпаковский районный суд г. Сумы

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ковпаковском районном суде г. Сумы состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщили в судебном учреждении.

Собранием судей во исполнение требований статьи 20 Закона Украины «О судебном строе и статусе судей» путем тайного голосования на должность председателя суда был избран судья Александр Литовченко.

Ранее мы писали, что избран председатель Чутовского райсуда Полтавской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Кроме того, избрали председателя Франковского районного суда Львова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.