Обрано голову Ковпаківського районного суду міста Суми

Суд очолив Олександр Литовченко.

Фото: Ковпаківський районний суд м. Суми

У Ковпаківському районному суді м. Суми відбулися збори суддів, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це розповіли у судовій установі.

Зборами суддів на виконання вимог статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» шляхом таємного голосування на посаду голови суду обрано суддю Олександра Литовченка.

