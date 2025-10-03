Обрано голову Ковпаківського районного суду міста Суми

У Ковпаківському районному суді м. Суми відбулися збори суддів, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це розповіли у судовій установі.
Зборами суддів на виконання вимог статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» шляхом таємного голосування на посаду голови суду обрано суддю Олександра Литовченка.
