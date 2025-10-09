ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Бородянский райсуд Киевской области

Судья, выразивший желание быть командированным в другой суд, должен подать в Комиссию необходимые документы.

Высшая квалификационная комиссия судей назначила рассмотрение вопроса о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия в Бородянский районный суд Киевской области двух судей.

Рассмотрение этого вопроса состоится 5 ноября в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который выразил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие по установленной форме, к которому необходимо приложить соответствующие документы.

Напомним, еще ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в два суда:

в Верхнеднепровский районный суд Днепропетровской области – 1 судьи;

в Деснянский районный суд города Чернигова – 2 судей.

