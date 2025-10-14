Конкурс в ВАКС — к тестированию когнитивных способностей допущен 131 кандидат

ВККС утвердила результаты тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации Высшего антикоррупционного суда, в том числе его Апелляционной палаты.

Высшая квалификационная комиссия судей приняла решение об утверждении кодированных и декодированных результатов тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации Высшего антикоррупционного суда, включая его Апелляционную палату, проведенного 13 октября 2025 года в рамках объявленного решением Комиссии от 3 июня 2025 года №112/зп-25 конкурса на замещение вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде.

Комиссия обнародовала кодированные и декодированные результаты тестирования:

Кроме того, ВККС добавила, что к третьему этапу квалификационного экзамена — тестированию когнитивных способностей — допущен 131 кандидат.

