Практика судов
  1. Суд инфо

Конкурс в ВАКС — к тестированию когнитивных способностей допущен 131 кандидат

15:47, 14 октября 2025
ВККС утвердила результаты тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации Высшего антикоррупционного суда, в том числе его Апелляционной палаты.
Конкурс в ВАКС — к тестированию когнитивных способностей допущен 131 кандидат
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей приняла решение об утверждении кодированных и декодированных результатов тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации Высшего антикоррупционного суда, включая его Апелляционную палату, проведенного 13 октября 2025 года в рамках объявленного решением Комиссии от 3 июня 2025 года №112/зп-25 конкурса на замещение вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде.

Комиссия обнародовала кодированные и декодированные результаты тестирования:

Кроме того, ВККС добавила, что к третьему этапу квалификационного экзамена — тестированию когнитивных способностей — допущен 131 кандидат.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» уже рассказывала обо всех четырех этапах квалификационного экзамена для претендентов на должности судей ВАКС и АП ВАКС, а также об особенностях конкурса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совет адвокатов Украины должен воздерживаться от заявлений, подрывающих авторитет Высшего совета правосудия – ВСП

Высший совет правосудия сделал замечание адвокатскому самоуправлению и попросил САУ быть осторожнее в высказываниях.

Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова

Указ Зеленского о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова публиковаться не будет, так как содержит персональные данные.

В бюджет 2026 года заложат 4 млрд на создание 1000 часов украинского контента – заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук

Евгения Кравчук заявила, что очень важно, чтобы эта сумма была проголосована и в первом, и во втором чтении Верховной Радой.

НБУ обновил правила резервирования: новые стимулы для банков и контроль за «замороженными» средствами

Банки обязаны будут хранить средства, заблокированные из-за санкций, на корсчете в НБУ сверх обязательных резервов, до момента отмены санкций или перечисления таких сумм в бюджет.

Минцифры сообщило о разоблачении СБУ и ОГП группы преступников, логинившихся в Дие через систему авторизации BankID

Разоблачены преступники, которые входили в мобильные приложения украинских банков и логинились в Дие через BankID – Минцифры.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Антипова
    Ірина Антипова
    суддя Кіровського районного суду Кіровограда
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова