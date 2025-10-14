Конкурс до ВАКС — до тестування когнітивних здібностей допущено 131 кандидата

ВККС затвердила результати тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати.

Вища кваліфікаційна комісія суддів ухвалено рішення про затвердження кодованих та декодованих результатів тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати, складеного 13 жовтня 2025 року у межах оголошеного рішенням Комісії від 03 червня 2025 року № 112/зп-25 конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді.

Комісія оприлюднила кодовані та декодовані результатами тестування:

Крім того, ВККС додала, що до третього етапу кваліфікаційного іспиту – тестування когнітивних здібностей допущено 131 кандидата:

