ВСП внесет Зеленскому представление о назначении судей Любомира Андрейчука и Евгения Янголя

11:49, 13 января 2026
Высший совет правосудия внесет Президенту представление о назначении двух судей в апелляционные суды.
ВСП внесет Зеленскому представление о назначении судей Любомира Андрейчука и Евгения Янголя
Во вторник, 13 января, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении двух судей на должности в апелляционные суды, а именно:

Андрейчука Любомира Викторовича — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;

Янголя Евгения Васильевича — на должность судьи Сумского апелляционного суда.

Напомним, в течение января-ноября 2025 года Высший совет правосудия принял решение о внесении Президенту Украины представлений о назначении 148 кандидатов на должности судей, в частности:

  • в местные общие суды — 52 судьи;
  • в местные хозяйственные суды — 4 судьи;
  • в местные административные суды — 1 судью;
  • в апелляционные общие суды — 25 судей;
  • в апелляционные хозяйственные суды — 36 судей;
  • в апелляционные административные суды — 28 судей;
  • в Высший антикоррупционный суд — 2 судей.

судья ВСП

Штраф преждевременный: суд в Тячеве приостановил привлечение матери несовершеннолетнего к ответственности

Суд напомнил полиции, что телесные повреждения требуют не формального протокола, а полноценной оценки ДТП.

В Украине планируют внедрить реестр счетов и финмониторинг по стандартам ЕС

В Украине готовят законодательные изменения, направленные на присоединение к Единой зоне платежей в евро SEPA, которые предусматривают обновление правил финансового мониторинга.

Критерий средней оплаты для гиг-специалистов хотят уточнить: что меняет новый законопроект о Дія Сіті

В Украине хотят упростить условия для IT-компаний и стартапов, чтобы они привлекали больше инвестиций и оставались работать внутри страны.

В Украине планируют запретить русский язык в частных школах ради национальной безопасности

Частные школы могут лишиться права на свободный выбор языка образовательного процесса.

Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект

Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной пенсии в течение 2026 года.

