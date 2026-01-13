ВСП внесет Зеленскому представление о назначении судей Любомира Андрейчука и Евгения Янголя
11:49, 13 января 2026
Высший совет правосудия внесет Президенту представление о назначении двух судей в апелляционные суды.
Во вторник, 13 января, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении двух судей на должности в апелляционные суды, а именно:
Андрейчука Любомира Викторовича — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;
Янголя Евгения Васильевича — на должность судьи Сумского апелляционного суда.
Напомним, в течение января-ноября 2025 года Высший совет правосудия принял решение о внесении Президенту Украины представлений о назначении 148 кандидатов на должности судей, в частности:
- в местные общие суды — 52 судьи;
- в местные хозяйственные суды — 4 судьи;
- в местные административные суды — 1 судью;
- в апелляционные общие суды — 25 судей;
- в апелляционные хозяйственные суды — 36 судей;
- в апелляционные административные суды — 28 судей;
- в Высший антикоррупционный суд — 2 судей.
