ВРП внесе Зеленському подання про призначення суддів Любомира Андрейчука та Євгена Янголя

Вища рада правосуддя внесе Президентові подання про призначення двох суддів до апеляційних судів.

У вівторок, 13 січня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення двох суддів на посади до апеляційних судів, а саме:

Андрейчука Любомира Вікторовича – на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду;

Янголя Євгена Васильовича – на посаду судді Сумського апеляційного суду.

Нагдаємо, упродовж січня-листопада 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президенту України подань щодо призначення 148 кандидатів на посади суддів, зокрема:

до місцевих загальних судів — 52 суддів;

до місцевих господарських судів — 4 суддів;

до місцевих адміністративних судів — 1 суддю;

до апеляційних загальних судів – 25 суддів;

до апеляційних господарських судів – 36 суддів;

до апеляційних адміністративних судів – 28 суддів;

до Вищого антикорупційного суду – 2 суддів.

