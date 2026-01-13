  1. Суд інфо

ВРП внесе Зеленському подання про призначення суддів Любомира Андрейчука та Євгена Янголя

11:49, 13 січня 2026
Вища рада правосуддя внесе Президентові подання про призначення двох суддів до апеляційних судів.
У вівторок, 13 січня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення двох суддів на посади до апеляційних судів, а саме:

Андрейчука Любомира Вікторовича – на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду;

Янголя Євгена Васильовича – на посаду судді Сумського апеляційного суду.

Нагдаємо, упродовж січня-листопада 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президенту України подань щодо призначення 148 кандидатів на посади суддів, зокрема:

  • до місцевих загальних судів — 52 суддів;
  • до місцевих господарських судів — 4 суддів;
  • до місцевих адміністративних судів — 1 суддю;
  • до апеляційних загальних судів – 25 суддів;
  • до апеляційних господарських судів – 36 суддів;
  • до апеляційних адміністративних судів – 28 суддів;
  • до Вищого антикорупційного суду – 2 суддів.

