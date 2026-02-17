Анализ состояния осуществления правосудия в 2025 году: в КХС ВС состоялось расширенное совещание с председателями апелляционных судов

В Кассационном хозяйственном суде во время расширенного совещания подвели итоги работы хозяйственных судов в 2025 году, проанализировали ключевые показатели осуществления правосудия, тенденции в банкротстве, земельных, корпоративных и антимонопольных спорах, а также обсудили изменения в сфере интеллектуальной собственности.

В Кассационном хозяйственном суде в составе Верховного Суда состоялось расширенное совещание с председателями апелляционных хозяйственных судов. Во время встречи проанализировали состояние осуществления правосудия и подвели итоги работы хозяйственных судов Украины в 2025 году. Об этом сообщили в Верховном Суде.

В совещании приняли участие заместитель Председателя Верховного Суда Александр Мамалуй, председатель Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Лариса Рогач, секретарь судебной палаты по рассмотрению дел о банкротстве Олег Васьковский, секретарь судебной палаты по рассмотрению дел о защите прав интеллектуальной собственности и споров, связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством, Игорь Бенедисюк, секретарь судебной палаты по рассмотрению дел относительно земельных отношений и права собственности Юрий Чумак, а также судья Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде, член Совета судей Украины Егор Краснов.

Лариса Рогач представила анализ состояния осуществления правосудия в 2025 году, сосредоточив внимание на ключевых показателях работы хозяйственных судов и тенденциях в осуществлении хозяйственного судопроизводства. Прежде всего она остановилась на положениях утверждённой в мае 2025 года Дорожной карты по вопросам верховенства права, подчеркнув, что определённые в документе задачи возлагаются не только на ВС, но и касаются организации работы судов первой и апелляционной инстанций.

Анализируя показатели деятельности местных хозяйственных судов, Лариса Рогач отметила, что в 2025 году суды первой инстанции работали в условиях роста нагрузки. Количество процессуальных обращений увеличилось на 13,5 %, а количество рассмотренных дел — на 6 %. В то же время правосудие фактически осуществляли 411 судей против 448 годом ранее, что обусловило рост нагрузки на одного судью с 523 до 574 дел. Несмотря на это эффективность работы судов первой инстанции сохранилась на уровне не ниже 97 %, что соответствует европейским стандартам эффективности.

Лариса Рогач отметила рост количества дел имущественного характера, в частности относительно исполнения договоров, земельных и корпоративных споров, а также споров в сфере антимонопольного законодательства и процедур банкротства. Отдельно было отмечено увеличение количества дел о неплатёжеспособности физических лиц и тенденцию к концентрации имущественных требований в пределах процедур банкротства.

Говоря о работе апелляционных хозяйственных судов в 2025 году, председатель КХС ВС проинформировала о некотором уменьшении количества жалоб (на 5 %), а также количества принятых решений (на 5,4 %). Средний срок рассмотрения дел апелляционными хозяйственными судами составлял 80 дней. Подавляющее большинство — 69 % — судебных решений апелляционной инстанции не были обжалованы в кассационном порядке и вступили в законную силу после истечения срока подачи кассационной жалобы. По результатам пересмотра 22,3 % апелляционных жалоб завершились изменением или отменой решений местных судов, тогда как общий показатель отменённых и изменённых решений после прохождения апелляционной и кассационной инстанций составлял 5,5 %, что практически соответствует уровню предыдущего года.

В своём выступлении Лариса Рогач также очертила результаты работы КХС ВС. По её словам, на рассмотрении суда кассационной инстанции находилось 12 тыс. процессуальных обращений, при этом 42 % кассационных жалоб было возвращено или отказано в открытии производства в связи с несоблюдением процессуальных требований. Средний срок рассмотрения дел составлял около 69 дней, а уровень эффективности достиг 100,5 %. Также более половины судебных заседаний (53 %) в КХС ВС проведено в режиме видеоконференции.

Завершая, Лариса Рогач подчеркнула важность системного профессионального диалога между судами первой и апелляционной инстанций для выработки согласованных подходов и обеспечения единства судебной практики.

В рамках диалога Олег Васьковский обратил внимание на трансформацию практики применения КУзПБ, в частности после включения в сферу регулирования физических лиц. Эта категория дел имеет иную концепцию и отличается от классического банкротства юридических лиц, поскольку предусматривает механизм списания долгов физических лиц.

По его словам, практика демонстрирует рост количества таких производств, а также появление случаев использования процедур банкротства в иных целях, чем экономическое урегулирование неплатёжеспособности. Речь шла, в частности, о списании штрафных санкций в публичных обязательствах и недобросовестном использовании банкротства в корпоративных конфликтах. В этом контексте он подчеркнул важность сохранения специализации судей и формирования коллегий, способных своевременно реагировать на такие тенденции.

Игорь Бенедисюк сосредоточился на вопросах, касающихся изменений в сфере интеллектуальной собственности, связанных с гармонизацией законодательства с правом Европейского Союза. В частности, он отметил, что ожидается изменение подхода к регистрации торговых марок — переход к заявочному принципу, что может привести к увеличению количества споров относительно признания их регистрации недействительной.

Отдельно секретарь профильной судебной палаты остановился на делах в сфере антимонопольного законодательства, обратив внимание на обновление регулирования деятельности Антимонопольного комитета Украины и вопрос стандарта доказывания по делам о согласованных действиях и искажении результатов торгов. По его словам, оценка доказательств должна осуществляться с учётом совокупности обстоятельств, совпадение которых не может быть случайным.

О проблематике, возникающей в спорах относительно земли и права собственности, рассказал Юрий Чумак. Он обратил внимание на формирование подходов к участию прокурора в хозяйственных делах и необходимость соблюдения критериев обращения прокурора в суд с учётом сформированной судебной практики. В то же время среди ключевых вопросов судья назвал применение способов защиты, в частности истребование имущества, вопросы относительно срока исковой давности и добросовестного приобретения права собственности.

Также были затронуты вопросы, касающиеся споров относительно земель лесного и водного фондов, предоставления земельных участков без конкурса, регистрационных действий и самовольного строительства. Он обратил внимание, что ряд дел таких категорий находится на пересечении юрисдикций и требует согласованных подходов с учётом правовых позиций Большой Палаты Верховного Суда.

Кроме того, во время совещания судья ВС в КХС Егор Краснов проинформировал участников совещания о подготовке к проведению ХХ очередного съезда судей Украины и связанных с этим организационных и институциональных вопросах.

