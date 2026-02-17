В Верховном Суде обсудили особенности осуществления уголовного судопроизводства в условиях военного положения

Руководство Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда во время встречи с председателями апелляционных судов обсудило особенности осуществления правосудия в условиях войны, проблемы продолжительности производств и кадрового дефицита, необходимость соблюдения процессуальных гарантий во время блэкаутов и онлайн-заседаний.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Александр Марчук, заместитель председателя КУС ВС, секретарь Первой судебной палаты КУС ВС Наталья Антонюк, секретарь Второй судебной палаты КУС ВС Наталья Билык и судья ВС в КУС Вячеслав Наставный провели встречу с председателями апелляционных судов общей юрисдикции. Об этом рассказали в ВС.

Выступление председателя КУС ВС Александра Марчука было посвящено осуществлению правосудия в условиях войны, проведению заседаний в периоды блэкаутов, кадровому наполнению апелляционных судов, оптимизации направления материалов производств в условиях внутренней миграции граждан и тому подобное. Александр Марчук предложил использовать для направления материалов электронные средства связи и фиксировать судебные заседания доступными техническими средствами во время блэкаутов.

«Для Верховного Суда главное, чтобы не происходило искажение процесса и чтобы мы видели, что судебное заседание проходило чётко, не прерывалось, а все стороны могли выступить и быть услышанными», — сказал руководитель КУС ВС, одновременно отметив, что несмотря на войну и онлайн-форматы судебных заседаний следует определять разумные пределы изменений, сохраняя уважение к суду.

По его словам, даже в условиях полномасштабной войны правосудие в апелляционных судах осуществляется качественно: «По итогам прошлого года мы видим улучшение работы. Количество случаев отмены судебных решений по причинам нарушения норм материального права значительно сократилось. Это свидетельствует о том, что апелляционные суды изучают и учитывают практику Верховного Суда».

Докладчик отметил, что проблемы, вызванные войной и кадровым дефицитом, порождают другую проблему — продолжительность судебных производств, а особенно когда лица содержатся под стражей.

«Верховный Суд постоянно держит руку на пульсе, тем более что эта проблема находится в фокусе юридических и правозащитных организаций. Понимая, что это происходит из-за объективных обстоятельств, просил бы председателей проанализировать сроки рассмотрения таких дел, особенно если рассмотрение длится более трёх или пяти лет. Когда рассмотрение сводится к тому, что человек почти отбыл наказание и находится под стражей семь лет, следует либо ускорить рассмотрение, либо принимать решения и общаться с судьями по оптимизации работы», — обратился к председателям апелляционных судов руководитель КУС ВС.

Докладчик также коснулся такой проблемы, как злоупотребление процессуальными правами. «Мы обсуждаем проблему злоупотребления процессуальными правами на круглых столах с коллегами, экспертами и парламентариями. Благодаря, в том числе, международным партнёрам мы анализируем эту проблему. Если не будет законодательных изменений, нам следует выработать соответствующую судебную практику», — отметил руководитель КУС ВС.

Заместитель председателя Кассационного уголовного суда в составе ВС Наталья Антонюк обратила внимание присутствующих на недавние выводы объединённой палаты КУС ВС.

Она пояснила ключевые аспекты решения, которое касается фиксации судебного разбирательства при решении ходатайства о проведении обыска. Докладчица остановилась на решении, которое разъясняет порядок применения специальной конфискации имущества, находящегося в совместной собственности супругов, и сообщила о правовой позиции относительно порядка разъяснения судебных решений и пределов обжалования процессуальных определений.

В частности, если рассмотрение ходатайства об обыске не зафиксировано техническими средствами, сам проведённый обыск может быть признан недопустимым доказательством. В практике соответствующее положение УПК Украины часто оставалось без внимания, что приводило к противоречиям в применении закона.

«ОП КУС ВС в одном из последних решений обратила внимание на применение уголовного закона относительно специальной конфискации имущества, находящегося в совместной собственности супругов. Если имущество, которое было использовано как орудие или средство совершения уголовного правонарушения, находится в совместной собственности супругов и было использовано одним из супругов при совершении уголовно наказуемого деяния, то такое имущество подлежит специальной конфискации в полном объёме, поскольку его собственник (тот из супругов, кто совершил уголовное правонарушение) осознанно использовал его в противоправных целях», — отметила докладчица.

Заместитель председателя КУС ВС также сообщила о решении ОП КУС ВС о порядке применения ст. 380 УПК Украины. «Разъяснению подлежат те судебные решения, которые приняты по результатам судебного производства в судебном заседании и которыми решён вопрос, составлявший предмет его рассмотрения. Если же заявитель просит разъяснить судебное решение, которое не было результатом судебного производства и не составляло предмет его рассмотрения, то суд по результатам рассмотрения такого заявления должен вынести определение о разъяснении судебного решения или об отказе в его разъяснении без назначения судебного заседания», — резюмировала Наталья Антонюк.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.