  1. Суд инфо

Высший совет правосудия уволил судью Коростышевского райсуда Викторию Янчук

15:43, 24 февраля 2026
Основанием стало представление Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.
Высший совет правосудия 24 февраля принял решение об увольнении Виктории Янчук с должности судьи Коростышевского районного суда Житомирской области.

Решение принято на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Процедура увольнения была реализована по представлению Третьей Дисциплинарной палаты ВСП. Дисциплинарная палата ранее привлекла судью к дисциплинарной ответственности и применила взыскание в виде представления об увольнении с должности.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи являются совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

