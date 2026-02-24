Высший совет правосудия уволил судью Коростышевского райсуда Викторию Янчук

Основанием стало представление Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 24 февраля принял решение об увольнении Виктории Янчук с должности судьи Коростышевского районного суда Житомирской области.

Решение принято на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Процедура увольнения была реализована по представлению Третьей Дисциплинарной палаты ВСП. Дисциплинарная палата ранее привлекла судью к дисциплинарной ответственности и применила взыскание в виде представления об увольнении с должности.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи являются совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.