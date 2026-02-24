В течение 2025 года во всех судах находилось на рассмотрении 5 млн 800 тысяч дел, из которых было рассмотрено 4 млн 600 тысяч, — Станислав Кравченко

Очерчивая ключевые направления дальнейших реформ, Станислав Кравченко акцентировал на насущной необходимости совершенствования конкурсных и дисциплинарных процедур, а также механизмов и инструментов обеспечения единства судебной практики.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина — уникальное государство, которое даже в условиях войны не отказалось от собственных стремлений и продолжает внедрять реформы, поскольку приверженность европейским ценностям и последовательное движение на пути к европейской интеграции является частью нашей победы.

Такое убеждение высказал Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко в рамках панельной дискуссии «Правосудие и справедливость после войны» во время Международной конференции по вопросам правосудия «Justice Conference», организованной Офисом Президента Украины накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину.

По словам Председателя ВС, на протяжении последних 12 лет перед судебной системой стояла сверхсложная задача — обеспечить стабильность работы в беспрецедентно тяжелых условиях. И сегодня, оглядываясь на пройденный путь, можно с уверенностью констатировать, что благодаря самоотверженной работе судей всех инстанций и юрисдикций судебная власть смогла выстоять перед вызовами военного времени и надлежащим образом обеспечить бесперебойность своего функционирования.

Об этом убедительно свидетельствуют статистические данные — в течение прошлого года в судах всех инстанций и юрисдикций находилось на рассмотрении 5 млн 800 тыс. дел, из которых было рассмотрено 4 млн 600 тыс. Это подтверждает институциональную способность судебной власти, при этом речь идет не только о значительном объеме нагрузки, но и о широком спектре категорий дел, находившихся на рассмотрении.

Среди них, в частности, и военные преступления. В каждом из этих производств суды должны обеспечить надлежащий судебный контроль на этапе досудебного расследования. Вместе с тем почти 3 тыс. производств рассмотрены по существу, а значит, судам уже удалось наработать ряд подходов, имеющих весомое значение не только для национальной судебной практики, но и для развития международного права.

В этом контексте Станислав Кравченко обратил внимание на постановление Большой Палаты ВС, в котором впервые было сформулировано определение субъекта преступления агрессии, подчеркнув, что эта правовая позиция является вкладом Украины в формирование международных правовых стандартов привлечения к ответственности за наиболее тяжкие преступления.

«Однако самый важный показатель качества работы судебной системы измеряется не цифрами — мы осознаем, что работа судов будет стоить затраченных на нее усилий лишь при условии, что их решения будут соответствовать самым высоким международным стандартам и восприниматься украинским обществом и мировым сообществом как справедливые», — отметил Председатель ВС.

Размышляя о том, какой должна быть судебная система будущего, Станислав Кравченко отметил, что на пути к совершенствованию отдельных механизмов в ее работе так или иначе придется сталкиваться с различными проблемами, однако Верховный Суд готов занимать лидерскую позицию в процессе их решения.

Так, благодаря активному участию в евроинтеграционном процессе Верховный Суд имеет возможность освещать актуальную проблематику и предлагать собственные идеи относительно моделей совершенствования отдельных аспектов работы судебной системы.

В то же время для эффективного выполнения задач, стоящих перед судебной властью, ей необходимы достаточные ресурсы, прежде всего кадровые. Кроме того, очерчивая ключевые направления дальнейших реформ, Станислав Кравченко акцентировал на насущной необходимости совершенствования конкурсных и дисциплинарных процедур, а также механизмов и инструментов обеспечения единства судебной практики.

Подводя итоги, Председатель Верховного Суда подчеркнул, что национальная судебная система продемонстрировала исключительную устойчивость и приверженность демократическим ценностям, что создает надежную основу для ее дальнейшего развития в послевоенный период.

В мероприятии также приняли участие председатель Кассационного административного суда в составе ВС Игорь Дашутин, председатель Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Лариса Рогач и председатель Кассационного гражданского суда в составе ВС Марина Червинская.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.