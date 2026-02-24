  1. Суд инфо

Владимир Зеленский назначил 26 судей

21:45, 24 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский подписал 18 указов о назначении судей.
Владимир Зеленский назначил 26 судей
Фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский назначил судей на должности в апелляционные хозяйственные, апелляционные административные и районные суды. Соответствующие указы №162/2026 — №179/2026 от 24 февраля опубликованы на сайте Главы государства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, указом №162/2026 Президент назначил на должность судьи Западного апелляционного хозяйственного суда Светлану Иванчук.

Указом №163/2026 на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда назначена Наталия Спасских.

Указом №164/2026 на должность судьи Шестого апелляционного административного суда назначен Сергей Воловик.

Указом №165/2026 на должность судьи Третьего апелляционного административного суда назначен Виталий Кальник.

Указом №166/2026 на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда назначен Павел Горбасенко.

Указом №167/2026 на должности судей Восьмого апелляционного административного суда назначены Тарас Боршовский, Татьяна Дымарчук, Виталина Кушнир, Ростислав Москаль и Павел Сало.

Указом №168/2026 на должность судьи Заречненского районного суда Ровенской области назначен Андрей Дидик.

Указом №169/2026 на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда назначен Любомир Андрейчук.

Указом №170/2026 на должности судей Центрального апелляционного хозяйственного суда назначены Яна Золотарева и Анна Левшина.

Указом №171/2026 на должности судей Седьмого апелляционного административного суда назначены Диана Гнап, Наталия Савицкая, Андрей Томчук и Константин Яремчук.

Указом №172/2026 на должность судьи Сумского апелляционного суда назначена Ирина Климашевская.

Указом №173/2026 на должность судьи Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда назначен Павел Полищук.

Указом №174/2026 на должность судьи Житомирского апелляционного суда назначена Ольга Турак.

Указом №175/2026 на должность судьи Березновского районного суда Ровенской области назначен Антон Собчук.

Указом №176/2026 на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда назначен Сергей Винников.

Указом №177/2026 на должность судьи Первого апелляционного административного суда назначена Ирина Пивовар.

Указом №178/2026 на должность судьи Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда назначена Инна Кульчий.

Указом №179/2026 на должность судьи Второго апелляционного административного суда назначена Екатерина Минаева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Le Monde: От Бучи до Специального трибунала – Руслан Кравченко о фиксации военных преступлений агрессора

Украина делает ставку на преступление агрессии, которое доказать легче, чем личную причастность диктатора к каждому военному преступлению.

Комитет рекомендовал Раде принять новый закон о публичных закупках, в котором ранее находили коррупционные нормы

Евроинтеграционный законопроект о публичных закупках получил поддержку профильного комитета, но уже стал предметом критики.

Высший совет правосудия единогласно продлил командирование трех судей и направил еще одного на год

Высший совет правосудия единогласно принял решения о командировании судей и продлении сроков их командирования.

ВСП отказал Елене Музыке в назначении судьей из-за нарушений в декларировании и поездок в РФ

Елене Музыке отказали в назначении судьей.

ВСП поддержал кандидатуру Иванны Окостень на должность судьи Ковельского городского районного суда

ВСП внесет представление Президенту Украины о назначении Иванны Окостень судьёй Ковельского городского районного суда Волынской области.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]