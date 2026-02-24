Владимир Зеленский назначил 26 судей

Владимир Зеленский подписал 18 указов о назначении судей.

Президент Владимир Зеленский назначил судей на должности в апелляционные хозяйственные, апелляционные административные и районные суды. Соответствующие указы №162/2026 — №179/2026 от 24 февраля опубликованы на сайте Главы государства.

В частности, указом №162/2026 Президент назначил на должность судьи Западного апелляционного хозяйственного суда Светлану Иванчук.

Указом №163/2026 на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда назначена Наталия Спасских.

Указом №164/2026 на должность судьи Шестого апелляционного административного суда назначен Сергей Воловик.

Указом №165/2026 на должность судьи Третьего апелляционного административного суда назначен Виталий Кальник.

Указом №166/2026 на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда назначен Павел Горбасенко.

Указом №167/2026 на должности судей Восьмого апелляционного административного суда назначены Тарас Боршовский, Татьяна Дымарчук, Виталина Кушнир, Ростислав Москаль и Павел Сало.

Указом №168/2026 на должность судьи Заречненского районного суда Ровенской области назначен Андрей Дидик.

Указом №169/2026 на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда назначен Любомир Андрейчук.

Указом №170/2026 на должности судей Центрального апелляционного хозяйственного суда назначены Яна Золотарева и Анна Левшина.

Указом №171/2026 на должности судей Седьмого апелляционного административного суда назначены Диана Гнап, Наталия Савицкая, Андрей Томчук и Константин Яремчук.

Указом №172/2026 на должность судьи Сумского апелляционного суда назначена Ирина Климашевская.

Указом №173/2026 на должность судьи Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда назначен Павел Полищук.

Указом №174/2026 на должность судьи Житомирского апелляционного суда назначена Ольга Турак.

Указом №175/2026 на должность судьи Березновского районного суда Ровенской области назначен Антон Собчук.

Указом №176/2026 на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда назначен Сергей Винников.

Указом №177/2026 на должность судьи Первого апелляционного административного суда назначена Ирина Пивовар.

Указом №178/2026 на должность судьи Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда назначена Инна Кульчий.

Указом №179/2026 на должность судьи Второго апелляционного административного суда назначена Екатерина Минаева.

