  1. Суд инфо

Конкурс в СОАС и СААС: назначены квалификационное оценивание и квалификационный экзамен

17:24, 25 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Квалификационный экзамен запланировано провести в течение II квартала 2026 года.
Конкурс в СОАС и СААС: назначены квалификационное оценивание и квалификационный экзамен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что назначила квалификационное оценивание и квалификационный экзамен в рамках конкурсов в Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Очередность этапов проведения квалификационного экзамена:

  • первый — тестирование знаний по истории украинской государственности;
  • второй — тестирование когнитивных способностей;
  • третий — тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда;
  • четвертый — выполнение практического задания по специализации соответствующего суда.

Квалификационный экзамен запланировано провести в течение II квартала 2026 года.

Списки кандидатов на должность судьи, в отношении которых назначено квалификационное оценивание

Напомним, участие примут 280 кандидатов: 171 — в конкурсе в СОАС и 109 — в конкурсе в СААС. Количество уникальных кандидатов — 210 человек, из которых 70 кандидатов претендуют на занятие должностей судей в двух специализированных судах одновременно.

Конкурс в Специализированный окружной административный суд

К квалификационному оцениванию и участию в конкурсе на занятие 17 вакантных должностей судей СОАС допущен 171 человек. Среди кандидатов 109 мужчин (64%) и 62 женщины (36%). Большинство кандидатов в возрасте от 40 до 49 лет — 105 человек.

На должности судей СОАС претендуют 77 адвокатов, 30 судей, 19 научных работников и 11 госслужащих.

45 человек имеют научную степень кандидата юридических наук, 9 — доктора юридических наук.

Конкурс в Специализированный апелляционный административный суд

К квалификационному оцениванию и участию в конкурсе на занятие 10 вакантных должностей судей СААС допущены 109 человек. Большинство — мужчины: 72 (66%), женщин — 37 (34%). Как и в конкурсе в СОАС, самая многочисленная возрастная группа — 40–49 лет, 75 кандидатов.

По профессиональному опыту среди кандидатов в СААС преобладают судьи — 36 человек, адвокаты — 29, научные работники — 10, госслужащие — 3 человека.

39 человек являются кандидатами юридических наук, 8 — докторами юридических наук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граница между умышленным убийством и оставлением в опасности: позиция ВС

Как Верховный Суд определяет критерии отграничения умышленного убийства от оставления в опасности.

ГНЕУ выявило проблемные моменты наследственного блока в проекте Гражданского кодекса

Проект ГК в части наследования получил ряд замечаний от ГНЕУ — эксперты указали на пробелы и противоречия.

Военные преступления без срока давности: как украинские суды формируют практику реального наказания агрессора

Обзор судебной практики украинских судов по назначению наказаний за военные преступления, совершенные государством-агрессором.

В Налоговый кодекс введут термин «налоговое злоупотребление»: что это означает для ФЛП

Налоговые органы могут получить право игнорировать формально законные операции, если они не имеют реальной экономической цели

Юридически женщина, биологически – мужчина: бумажная смена пола создает риски для мобилизации

Судебная практика и законодательные пробелы свидетельствуют о вызовах для государства в условиях войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]