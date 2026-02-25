Конкурс в СОАС и СААС: назначены квалификационное оценивание и квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен запланировано провести в течение II квартала 2026 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что назначила квалификационное оценивание и квалификационный экзамен в рамках конкурсов в Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд.

Очередность этапов проведения квалификационного экзамена:

первый — тестирование знаний по истории украинской государственности;

второй — тестирование когнитивных способностей;

третий — тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда;

четвертый — выполнение практического задания по специализации соответствующего суда.

Квалификационный экзамен запланировано провести в течение II квартала 2026 года.

Списки кандидатов на должность судьи, в отношении которых назначено квалификационное оценивание

Напомним, участие примут 280 кандидатов: 171 — в конкурсе в СОАС и 109 — в конкурсе в СААС. Количество уникальных кандидатов — 210 человек, из которых 70 кандидатов претендуют на занятие должностей судей в двух специализированных судах одновременно.

Конкурс в Специализированный окружной административный суд

К квалификационному оцениванию и участию в конкурсе на занятие 17 вакантных должностей судей СОАС допущен 171 человек. Среди кандидатов 109 мужчин (64%) и 62 женщины (36%). Большинство кандидатов в возрасте от 40 до 49 лет — 105 человек.

На должности судей СОАС претендуют 77 адвокатов, 30 судей, 19 научных работников и 11 госслужащих.

45 человек имеют научную степень кандидата юридических наук, 9 — доктора юридических наук.

Конкурс в Специализированный апелляционный административный суд

К квалификационному оцениванию и участию в конкурсе на занятие 10 вакантных должностей судей СААС допущены 109 человек. Большинство — мужчины: 72 (66%), женщин — 37 (34%). Как и в конкурсе в СОАС, самая многочисленная возрастная группа — 40–49 лет, 75 кандидатов.

По профессиональному опыту среди кандидатов в СААС преобладают судьи — 36 человек, адвокаты — 29, научные работники — 10, госслужащие — 3 человека.

39 человек являются кандидатами юридических наук, 8 — докторами юридических наук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.