Конкурс до СОАС та СААС: призначено кваліфікаційне оцінювання та кваліфікаційний іспит

17:24, 25 лютого 2026
Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначила кваліфікаційне оцінювання та кваліфікаційний іспит у межах конкурсів до Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Черговість етапів проведення кваліфікаційного іспиту:

  • перший – тестування знань з історії української державності;
  • другий – тестування когнітивних здібностей;
  • третій – тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду;
  • четвертий – виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду.

Кваліфікаційний іспит заплановано провести протягом ІІ кварталу 2026 року.

Списки кандидатів на посаду судді, стосовно яких призначено кваліфікаційне оцінювання

 

Нагадаємо, участь візьмуть 280 кандидатів: 171 – у конкурсі до СОАС та 109 – у конкурсі до СААС. Кількість унікальних кандидатів – 210 осіб, з яких 70  кандидатів претендують на зайняття посад суддів у двох спеціалізованих судах одночасно.

Конкурс до Спеціалізованого окружного адміністративного суду

До кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 17 вакантних посад суддів СОАС допущено 171 особу. Серед кандидатів 109 чоловіків (64%) та 62 жінки (36%). Більшість кандидатів віком від 40 до 49 років – 105 осіб.

На посади суддів СОАС претендують – 77 адвокатів, 30 суддів, 19 науковців і 11 держслужбовців.

45 осіб мають науковий ступінь кандидата юридичних наук, 9 – доктора юридичних наук.

Конкурс до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду

До кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 10 вакантних посад суддів СААС допущено 109 осіб. Більшість чоловіки – 72 (66%), жінок – 37 (34%). Як і в конкурсі до СОАС, найчисельніша вікова група 40–49 років – 75 кандидатів.

За професійним досвідом серед кандидатів до СААС переважають судді – 36 осіб, адвокати – 29, науковці – 10, держслужбовці – 3 особи.

39 осіб є кандидатами юридичних наук, 8 – докторами юридичних наук.

 

