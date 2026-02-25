Конкурс до СОАС та СААС: призначено кваліфікаційне оцінювання та кваліфікаційний іспит

Кваліфікаційний іспит заплановано провести протягом ІІ кварталу 2026 року.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначила кваліфікаційне оцінювання та кваліфікаційний іспит у межах конкурсів до Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Черговість етапів проведення кваліфікаційного іспиту:

перший – тестування знань з історії української державності;

другий – тестування когнітивних здібностей;

третій – тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду;

четвертий – виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду.

Списки кандидатів на посаду судді, стосовно яких призначено кваліфікаційне оцінювання

Нагадаємо, участь візьмуть 280 кандидатів: 171 – у конкурсі до СОАС та 109 – у конкурсі до СААС. Кількість унікальних кандидатів – 210 осіб, з яких 70 кандидатів претендують на зайняття посад суддів у двох спеціалізованих судах одночасно.

Конкурс до Спеціалізованого окружного адміністративного суду

До кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 17 вакантних посад суддів СОАС допущено 171 особу. Серед кандидатів 109 чоловіків (64%) та 62 жінки (36%). Більшість кандидатів віком від 40 до 49 років – 105 осіб.

На посади суддів СОАС претендують – 77 адвокатів, 30 суддів, 19 науковців і 11 держслужбовців.

45 осіб мають науковий ступінь кандидата юридичних наук, 9 – доктора юридичних наук.

Конкурс до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду

До кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 10 вакантних посад суддів СААС допущено 109 осіб. Більшість чоловіки – 72 (66%), жінок – 37 (34%). Як і в конкурсі до СОАС, найчисельніша вікова група 40–49 років – 75 кандидатів.

За професійним досвідом серед кандидатів до СААС переважають судді – 36 осіб, адвокати – 29, науковці – 10, держслужбовці – 3 особи.

39 осіб є кандидатами юридичних наук, 8 – докторами юридичних наук.

