Судью Владимира Гевко избрали председателем Хозяйственного суда Тернопольской области

Владимир Гевко возглавил Хозяйственный суд Тернопольской области.

В Хозяйственном суде Тернопольской области состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании на административную должность председателя суда. Об этом сообщили в судебном учреждении.

Путем тайного голосования, председателем суда избран судья Хозяйственного суда Тернопольской области Владимир Гевко.

Ранее мы писали, что избран председатель Черкасского окружного админсуда.

