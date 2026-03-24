Двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в Одесском апелляционном суде — ВККС

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности трех кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в Одесском апелляционном общем суде и двух кандидатов — во Львовском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания 23 марта относительно кандидатов на должность судьи Одесского апелляционного суда Комиссией приняты такие решения:

Подьячева Инна Дмитриевна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Абухин Руслан Дмитриевич — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Барвенко Виталий Константинович — рассмотрение вопроса отложено

По результатам квалификационного оценивания относительно кандидатов на должность судьи Львовского апелляционного суда Комиссией приняты такие решения:

Отчак Неля Ярославовна — не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Гуцал Павел Иванович — не подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

В целом проведены собеседования с 46 кандидатами в Одесский апелляционный суд: 12 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 13 кандидатов — не подтвердили, с 21 кандидатом собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

Во Львовский апелляционный суд проведены собеседования с 18 кандидатами: 12 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 4 — не подтвердили, с 2 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

