Двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в Одеському апеляційному суді — ВККС

15:59, 24 березня 2026
Загалом ВККС провела співбесіди з 46 кандидатами до Одеського апеляційного суду.
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності трьох кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя в Одеському апеляційному загальному суді та двох кандидатів – у Львівському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС

За результатами кваліфікаційного оцінювання 23 березня стосовно кандидатів на посаду судді Одеського апеляційного суду Комісією ухвалено такі рішення:

Подʼячева Інна Дмитрівна - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Абухін Руслан Дмитрович - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Барвенко Віталій Костянтинович - Відкладено розгляд питання

За результатами кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів на посаду судді Львівського апеляційного суду Комісією ухвалено такі рішення:

Отчак Неля Ярославівна - Не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Гуцал Павло Іванович - Не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Загалом проведено співбесіди з 46 кандидатами до Одеського апеляційного суду: 12 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 13 кандидатів – не підтвердили, з 21 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

До Львівського апеляційного суду проведено співбесіди з 18 кандидатами: 12 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 4 – не підтвердили, з 2 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді бачать ризики у поверненні вихідних у свята під час війни, бо це вдарить по бюджету

У Верховній Раді попереджають, що повернення вихідних у святкові дні та зміни у правилах відпусток для військових можуть мати як правові, так і бюджетні наслідки.

Доходи ФОП за 2025 рік можуть стати підставою для автоматичного ПДВ з 2027

Уряд пропонує примусову фіскалізацію для ФОП та реєстрацію платником ПДВ на основі даних за минулі роки.

ВРП пропонує змінити підстави дисциплінарної відповідальності суддів та посилити свою роль у бюджетному процесі

Вища рада правосуддя ініціює низку законодавчих змін, спрямованих на посилення незалежності судової влади та вдосконалення механізмів її функціонування.

Судовий контроль за фінансуванням політичних партій посилюють: що зміниться у КАСУ

Нові зміни до КАСУ дозволять стягувати невикористане держфінансування партій і навіть припиняти його через суд.

Процедуру накладення штрафів за некоректну рекламу працевлаштування змінять: Комітет готується до розгляду законопроекту

Комітет має надати висновок щодо доцільності зміни регулювання штрафних санкцій за порушення вимог до реклами вакансій.

