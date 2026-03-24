Двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в Одеському апеляційному суді — ВККС

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності трьох кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя в Одеському апеляційному загальному суді та двох кандидатів – у Львівському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС

За результатами кваліфікаційного оцінювання 23 березня стосовно кандидатів на посаду судді Одеського апеляційного суду Комісією ухвалено такі рішення:

Подʼячева Інна Дмитрівна - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Абухін Руслан Дмитрович - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Барвенко Віталій Костянтинович - Відкладено розгляд питання

За результатами кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів на посаду судді Львівського апеляційного суду Комісією ухвалено такі рішення:

Отчак Неля Ярославівна - Не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Гуцал Павло Іванович - Не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Загалом проведено співбесіди з 46 кандидатами до Одеського апеляційного суду: 12 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 13 кандидатів – не підтвердили, з 21 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

До Львівського апеляційного суду проведено співбесіди з 18 кандидатами: 12 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 4 – не підтвердили, з 2 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

