ВСП уволил в отставку Юлию Микуш и Оксану Куценко

Высший совет правосудия уволил двух судей апелляционных судов в отставку.

Высший совет правосудия рассмотрел материалы о прекращении полномочий судей по общим обстоятельствам.

По результатам заседания ВСП принял решение уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке.

В частности, с должности судьи Львовского апелляционного суда уволена Юлия Микуш, а с должности судьи Николаевского апелляционного суда — Оксана Куценко.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении судей на должности в апелляционных и в одном из городских районных судов.

