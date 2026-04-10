ВАКС вынес тюремный приговор бывшему главе «Родовид Банка» Егоренко, но освободил его от наказания в связи с истечением срока давности

11:47, 10 апреля 2026
Несмотря на доказанную вину в совершении тяжких преступлений, суд освободил обвиняемого от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор по делу № 991/847/24, которым признала виновным бывшего председателя правления АО «Родовид Банк» в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины (в редакции Закона Украины от 05.04.2001 № 2341-III). Хотя в ВАКС не называют обвиняемого, по данным СМИ, речь идет о Дмитрии Егоренко.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с лишением права занимать на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, на срок 3 года, с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

На основании ч. 2 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК Украины указанное лицо освобождено от наказания в связи с истечением срока давности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

