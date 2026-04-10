ВАКС виніс тюремний вирок ексголові «Родовід Банку» Єгоренку, але звільнив від покарання через закінчення строків давності

Попри доведену вину у тяжких злочинах, суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання через строки давності.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок у справі № 991/847/24, яким визнала винуватим колишнього голову правління АТ «Родовід Банк» у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України (у редакції Закону України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ). Хоча у ВАКС не називають обвануваченого, за даними ЗМІ, мова йде про Дмитра Єгоренка.

Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 10 років з позбавленням права обіймати на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі ч. 2 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України вказану особу звільнено від покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

