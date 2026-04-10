ВАКС виніс тюремний вирок ексголові «Родовід Банку» Єгоренку, але звільнив від покарання через закінчення строків давності

11:47, 10 квітня 2026
Попри доведену вину у тяжких злочинах, суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання через строки давності.
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок у справі № 991/847/24, яким визнала винуватим колишнього голову правління АТ «Родовід Банк» у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України (у редакції Закону України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ). Хоча у ВАКС не називають обвануваченого, за даними ЗМІ, мова йде про Дмитра Єгоренка.

Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 10 років з позбавленням права обіймати на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі ч. 2 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України вказану особу звільнено від покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Рейтинг ризику та аудит замість штрафів: Верховна Рада встановила нові правила перевірок бізнесу

Закон про держнагляд впроваджує нові інструменти захисту підприємців, такі як зупинка бізнесу лише через суд та право на консультацію.

Лотерейний ринок переводять у «онлайн-контроль»: усі етапи фіксуватимуть в режимі реального часу

Державне агентство ПлейСіті запускає ІТ-систему контролю за лотереями.

Комітет цифрової трансформації висловив зауваження до законопроєкту про нові стандарти іспитів з української мови

Законопроєкт пропонує запровадити цифрові Е-сертифікати в «Дії» з QR-кодом, які матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові.

Ярослава Максименко і ремонт за 6 днів в АРМА: Держаудитслужба надасть правову оцінку діям посадовців агентства

Через підозри у неефективному використанні бюджетних коштів діяльність АРМА під керівництвом Ярослави Максименко стала об'єктом уваги Державної аудиторської служби.

Строки сплати штрафів за порушення безпеки на транспорті збільшать

Законопроект має на меті  вирішити проблеми при виконанні водіями постанов про накладення штрафів та при їх примусовому виконанні

