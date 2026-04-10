Конкурс в Харьковский апелляционный суд: одного кандидата ожидает собеседование

ВККС отметила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Харьковском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 9 апреля Комиссией приняты следующие решения:

Курило Владимир Александрович — рассмотрение вопроса отложено до 30 апреля 2026 года на 10:00;

Дворнин Олег Станиславович — рассмотрение вопроса отложено до 30 апреля 2026 года;

Глоба Максим Николаевич — 696,9 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Всего проведены собеседования с 12 кандидатами: 7 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, с 5 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. В отношении 2 кандидатов проведение квалификационного оценивания приостановлено.

