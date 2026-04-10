  1. Суд інфо

Конкурс до Харківського апеляційного суду: на одного кандидата очікує співбесіда

19:18, 10 квітня 2026
ВККС зазначила, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів в Харківському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 9 квітня Комісією ухвалено такі рішення:

Курило Володимир Олександрович - Відкладено розгляд питання до 30 квітня 2026 року на 10:00

Дворнін Олег Станіславович - Відкладено розгляд питання до 30 квітня 2026 року

Глоба Максим Миколайович - 696,9 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Загалом проведено співбесіди з 12 кандидатами: 7 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, з 5 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 2 кандидатів зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Орест Мандзій: що відомо про нове обличчя митної реформи в України

Призначення Ореста Мандзія головою Держмитної служби стало виконанням чергового структурного маяка МВФ та ключовим кроком до реформи митниці.

Із проєкту Цивільного кодексу вилучили норму про «небажання мати дітей» як підставу для розлучення

До Ради подали оновлений проєкт Цивільного кодексу без норм про репродуктивні підстави для розірвання шлюбу.

Штрафи і цифровий контроль: уряд і Рада по-різному бачать підхід до фінансових порушень

У Верховній Раді наголошують на потребі збалансувати штрафи та посилити ефективність фінансового контролю через цифровізацію.

Рейтинг ризику та аудит замість штрафів: Верховна Рада встановила нові правила перевірок бізнесу

Закон про держнагляд впроваджує нові інструменти захисту підприємців, такі як зупинка бізнесу лише через суд та право на консультацію.

Лотерейний ринок переводять у «онлайн-контроль»: усі етапи фіксуватимуть в режимі реального часу

Державне агентство ПлейСіті запускає ІТ-систему контролю за лотереями.

