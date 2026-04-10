Конкурс до Харківського апеляційного суду: на одного кандидата очікує співбесіда

ВККС зазначила, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів в Харківському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 9 квітня Комісією ухвалено такі рішення:

Курило Володимир Олександрович - Відкладено розгляд питання до 30 квітня 2026 року на 10:00

Дворнін Олег Станіславович - Відкладено розгляд питання до 30 квітня 2026 року

Глоба Максим Миколайович - 696,9 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Загалом проведено співбесіди з 12 кандидатами: 7 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, з 5 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 2 кандидатів зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.

