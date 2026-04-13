Судью Алену Терновенко избрали председателем Благовещенского районного суда Кировоградской области

По результатам тайного голосования председателем Благовещенского районного суда Кировоградской области избрана судья Алена Терновенко.

3 апреля в Благовещенском районном суде Кировоградской области состоялось собрание судей, во время которого избрали нового председателя суда. Об этом сообщили в суде.

По результатам тайного голосования большинством голосов судей председателем суда избран судья Ален Терновенко. Она будет занимать должность с 14 апреля 2026 года по 13 апреля 2029 года включительно.

