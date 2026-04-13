Суддю Альону Терновенко обрали головою Благовіщенського районного суду Кіровоградської області

21:29, 13 квітня 2026
За результатами таємного голосування головою Благовіщенського районного суду Кіровоградської області обрано суддю Альону Терновенко.
13 квітня в Благовіщенському районному суді Кіровоградської області відбулися збори суддів, під час яких обрали нового голову суду. Про це повідомили у суді. 

За результатами таємного голосування більшістю голосів суддів головою суду обрано суддю Альону Терновенко. Вона обійматиме посаду з 14 квітня 2026 року по 13 квітня 2029 року включно.

Нагадаємо, що обрано голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

Також обрали голову Індустріального районного суду м. Харкова.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

У КЗпП пропонують закріпити поняття триваючого порушення без часових меж

Зареєстровано законопроєкт про новий порядок обчислення строків дисциплінарних стягнень при триваючих порушеннях трудових обов’язків.

Касаційний суд пропонують наділити чіткими повноваженнями щодо забезпечення позову

У ЦПК та ГПК пропонують уточнити, що заходи забезпечення позову зберігають дію після скасування рішень і повернення справи на новий розгляд.

В Україні пропонують щорічно відзначати День Української Правової Традиції

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови, що встановлює для юристів нову пам’ятну дату.

Кадастр помиляється — власник не винен

Верховний Суд підтвердив: кадастр не є первинним джерелом інформації, а лише відображає дані.

Робоча група обговорила фінмоніторинг, відповідальність та «контрольні закупівлі» в майбутньому законопроєкті про рієлторів

На засіданні робочої групи наголосили, що мізерні штрафи за роботу рієлторів без ФОП стимулюють їх вихід у тінь

