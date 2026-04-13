Суддю Альону Терновенко обрали головою Благовіщенського районного суду Кіровоградської області

За результатами таємного голосування головою Благовіщенського районного суду Кіровоградської області обрано суддю Альону Терновенко.

13 квітня в Благовіщенському районному суді Кіровоградської області відбулися збори суддів, під час яких обрали нового голову суду. Про це повідомили у суді.

За результатами таємного голосування більшістю голосів суддів головою суду обрано суддю Альону Терновенко. Вона обійматиме посаду з 14 квітня 2026 року по 13 квітня 2029 року включно.

