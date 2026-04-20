Женщину уволили после того, как она пожаловалась на гендерную дискриминацию в зарплате — ЕСПЧ стал на ее сторону

Женщина работала на руководящей должности и обнаружила, что ей платят меньше, чем мужчинам, выполнявшим аналогичные функции. После этого она собрала доказательства и подала жалобу.

Решение ЕСПЧ по делу ORTEGA ORTEGA ПРОТИВ ИСПАНИИ (заявление № 27474/22) от 04.12.2025 касается запрета дискриминации в сочетании с правом на уважение частной жизни, а именно увольнение работницы после подачи жалобы о гендерной дискриминации в оплате труда было признано таким, что подрывает эффективность защиты от дискриминации.

Решение ЕСПЧ по делу «Ortega Ortega v. Spain» является показательным для всей европейской практики недискриминации в сфере труда, поскольку Суд рассмотрел не только первичную дискриминацию в оплате труда, но и последствия “постконфликтного” поведения работодателя: увольнение работницы после того, как она инициировала (и фактически выиграла) процесс о дискриминации. Суд прямо подчеркнул, что национальные суды, поддержав увольнение, не обеспечили надлежащую “антирепрессивную” защиту, а следовательно, не выполнили позитивные обязательства государства по ст. 14 в сочетании со ст. 8 Конвенции.

В этом деле Суд отметил, что национальные суды своими решениями признали факт дискриминации заявительницы по признаку пола в сфере оплаты труда (см. пункт 12 решения). Таким образом, заявительница подверглась дискриминации, что привело к нарушению ее права на равенство в профессиональной сфере, являющегося неотъемлемой частью права на уважение частной жизни.

Факты дела

Заявительница работала в частной компании на руководящей должности и установила, что ее заработная плата ниже, чем у мужчин, выполнявших аналогичные функции. С целью доказательства дискриминации она использовала внутреннюю информацию об оплате труда других работников и обратилась с жалобой в компетентные органы.

После этого работодатель обвинил ее в нарушении конфиденциальности и правил защиты персональных данных и уволил с работы. Национальные суды, признав факт дискриминации в оплате труда, одновременно поддержали законность увольнения заявительницы.

Из материалов решения следует, что заявительница работала в компании, связанной с предоставлением административных услуг, и занимала должность руководителя финансового направления, имея доступ к данным о вознаграждениях (payroll). В 2017 году она инициировала процедуру примирения / претензии по поводу дискриминации по признаку пола в оплате труда, используя (как доказательство) данные о вознаграждениях работников.

Ключевым является то, что увольнение осуществила частная компания, но Суд отметил, что ст. 14 может возлагать на государства позитивные обязательства обеспечивать недискриминацию и в горизонтальных отношениях между частными лицами, прежде всего через надлежащее функционирование судебной системы и стандарты судебной оценки.

В этом деле мерой, на которую жалуется заявительница, является ее увольнение, которое, по ее утверждениям, было репрессией за успешную жалобу о дискриминации (статья 14), то есть нарушением ее права на эффективную защиту.

В рамках своих позитивных обязательств государство должно было гарантировать существование соответствующего механизма, который бы исключал или нивелировал такие репрессии со стороны работодателя. Фактически речь идет о том, должны ли национальные суды были — в контексте спора между заявительницей и ее работодателем — предоставить ей усиленную защиту с учетом особого статуса ее действий (защита от дискриминации) и тем самым обеспечить реальный эффект ранее вынесенного решения о дискриминации.

Оценка Суда

«30. Суд отмечает, что трудовые отношения, включая вопросы увольнения, могут составлять часть частной жизни лица в смысле статьи 8 Конвенции (см., в частности, «Bărbulescu v. Romania» [GC], №61496/08).

31. Соответственно, применение дисциплинарных мер, влияющих на профессиональную деятельность лица, подпадает под сферу защиты Конвенции, если такие меры имеют существенное влияние на его социальную идентичность и профессиональную репутацию.

(b) Статус жертвы

32. Суд напоминает, что для признания лица «жертвой» необходимо установить, что оно было непосредственно затронуто спорной мерой. В данном деле увольнение заявительницы было прямым следствием ее действий по защите своих прав, что подтверждает ее статус жертвы.

33. Суд также учитывает наличие причинно-следственной связи между подачей жалобы о дискриминации и примененными к заявительнице санкциями.

(c) Суть дела

47. Заявительница утверждала, что ее увольнение представляло собой форму репрессии за подачу жалобы о гендерной дискриминации.

48. Суд напоминает, что понятие «дискриминация» в статье 14 Конвенции охватывает ситуации, когда лицо подвергается различному обращению без объективного и разумного оправдания (см. «Molla Sali v. Greece» [GC], №20452/14).

49. Различие в обращении является дискриминационным, если оно не преследует легитимной цели или если отсутствует разумное соотношение между применяемыми средствами и преследуемой целью.

50. Суд подчеркивает, что дискриминация по признаку пола является особенно серьезной формой нарушения прав человека и требует строгого контроля со стороны государства (см. «Konstantin Markin v. Russia» [GC], №30078/06).

51. В данном деле Суд установил, что увольнение заявительницы было непосредственно связано с ее попыткой доказать факт дискриминации. Такая реакция работодателя фактически лишила заявительницу эффективной защиты ее прав.

52. Суд отмечает, что наказание лица за использование доказательств, необходимых для подтверждения дискриминации, подрывает саму сущность права на защиту от дискриминации.

Изложенные соображения являются достаточными для вывода о нарушении статьи 14 Конвенции в сочетании со статьей 8.

По этим причинам Суд признал жалобу приемлемой и установил нарушение Конвенции, указав, что государство не обеспечило эффективный баланс между защитой конфиденциальной информации и правом заявительницы на эффективную защиту от дискриминации».

Как подчеркнули в Комитете НААУ по вопросам трудового права, решение Европейского суда по правам человека по делу «Ortega Ortega v. Spain» имеет важное значение для Украины, в частности в контексте обеспечения гендерного равенства и эффективной защиты трудовых прав. Суд четко подтвердил, что право на недискриминацию включает защиту от любых форм преследования за его реализацию.

ЕСПЧ подчеркивает, что даже формальное признание дискриминации не является достаточным, если лицо подвергается негативным последствиям за попытку доказать нарушение. В современных условиях с учетом необходимости усиления гарантий равенства это решение подчеркивает обязанность государства обеспечить реальную, а не декларативную защиту прав человека.

В итоге дело Ortega Ortega демонстрирует, что эффективная защита от дискриминации невозможна без гарантий от репрессий, а любые санкции за подачу соответствующих жалоб несовместимы с принципами Конвенции.

