В Восьмом ААС провели всеукраинские судебные дебаты студентов-юристов, фото

13:14, 23 апреля 2026
В этом году в судебных дебатах соревновались восемь команд из четырех высших учебных заведений.
В Восьмом ААС провели всеукраинские судебные дебаты студентов-юристов, фото
В Восьмом апелляционном административном суде состоялись VI Всеукраинские судебные дебаты по административному судопроизводству имени Юрия Панейка. Мероприятие объединило студентов-юристов из разных регионов Украины и стало площадкой для практической отработки навыков судебного процесса.

Организаторами дебатов выступили суд, кафедра административного и финансового права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко и Львовское отделение Европейской ассоциации студентов права (ELSA Lviv). Целью мероприятия является популяризация административного и налогового права, а также моделирование судебных заседаний на основе практических кейсов.

Открытие судебных дебатов началось с приветственных выступлений заместителя председателя Восьмого апелляционного административного суда Олега Заверухи, ректора Львовского государственного университета внутренних дел Дмитрия Швеца, председателя Совета адвокатов Львовской области Ульяны Ковны и заместителя декана юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Владимира Решоты.

В этом году в судебных дебатах соревновались восемь команд из четырех высших учебных заведений:

  • Западноукраинского национального университета (г. Тернополь) – команды «T.V.I.Y. Lawyer» и «Меч справедливости»,
  • Национального университета «Львовская политехника» (г. Львов) – команда «Pro Bono Publico»,
  • Львовского национального университета имени Ивана Франко (г. Львов) – команды «Вето», «LeoLex», «Imperium» и «Ad Rem»,
  • Львовского государственного университета внутренних дел – команда «Lex Imperium».

Львовский государственный университет внутренних дел впервые был представлен командой на этих соревнованиях.

Судьи Восьмого апелляционного административного суда Тарас Боршовский, Оксана Гинда, Василий Гуляк, Надежда Ильчишин, Алексей Мандзий, Оксана Микула, Андрей Курилец и Павел Сало осуществляли судейство во время устных раундов, из которых состояли судебные дебаты.

В этом году участникам были предложены такие правовые кейсы: обязанность собственника памятника заключить охранный договор и определение надлежащего ответчика; законность налоговой проверки, допустимость доказательств и наличие налоговых нарушений; пределы судебного контроля за оценкой добросовестности кандидата и значение академических нарушений для критерия нравственности.

Команды по заранее подготовленным фабулам представляли правовые позиции и аргументировали свою точку зрения перед коллегией судей как непосредственные участники процесса – истец или ответчик.

Победителем VI Всеукраинских судебных дебатов по административному судопроизводству имени Юрия Панейка стала команда студентов из Западноукраинского национального университета (г. Тернополь) – «T.V.I.Y. Lawyer», а второе место заняла команда студентов Львовского национального университета имени Ивана Франко – «Imperium».

В номинации «Лучший оратор» судьи отдали победу студенту Львовского национального университета имени Ивана Франко Илье Моничу из команды «Imperium».

Во время закрытия мероприятия заместитель председателя суда Олег Заверуха отметил, что участники судебных дебатов показали, что способны не только применять нормы права, но и осмысливать их в контексте ценностей верховенства права, справедливости и уважения к правам человека. Также он подчеркнул, что сегодня каждый из участников получил важный опыт, который формирует не только профессиональные навыки, но и правовую культуру, ответственность и понимание роли юриста в обществе.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кадровая перезагрузка ВАКС: начинаются финальные заседания ВККС

24 апреля 2026 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины начинает финальные заседания при участии финалистов конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Сыну отказали в выплатах пропавшей военнослужащей матери из-за отсутствия справки о совместном проживании: почему суд стал на его сторону

Суд признал противоправным отказ в выплате денежного обеспечения, если в решении не указаны предусмотренные Порядком № 884 основания.

43 запроса и частный интерес: как решение РАУ меняет правила подачи адвокатских запросов

Совет адвокатов Украины установил новые правила борьбы с фейковым представительством адвокатов.

Налоговая проверка не является основанием для раскрытия банковской тайны — позиция ВС

Верховный Суд отказал налоговой в доступе к банковской информации.

Гуманитарные автобусы могут вывести на маршруты из-за проблем с транспортом: в Раде готовят изменения

В Раде предлагают разрешить использование гуманитарных автобусов для межгородских и пригородных пассажирских перевозок в период военного положения.

