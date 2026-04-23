У Восьмому ААС провели всеукраїнські судові дебати студентів-правників, фото

13:14, 23 квітня 2026
У Восьмому апеляційному адміністративному суду відбулися VІ Всеукраїнські судові дебати з адміністративного судочинства імені Юрія Панейка. Захід об’єднав студентів-правників з різних регіонів України та став платформою для практичного відпрацювання навичок судового процесу.

Організаторами дебатів виступили суд, кафедра адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівський осередок Європейської асоціації студентів права (ELSA Lviv). Метою заходу є популяризація адміністративного та податкового права, а також моделювання судових засідань на основі практичних кейсів.

Відкриття судових дебатів розпочалося з вітальних виступів заступника голови Восьмого апеляційного адміністративного суду Олега Заверухи, ректора Львівського державного університету внутрішніх справ Дмитра Швеця, голови Ради адвокатів Львівської області Уляни Ковни та заступника декана юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Володимира Решоти.

У цьогорічних судових дебатах змагалися вісім команд з чотирьох закладів вищої освіти:

  • Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль) – команди «T.V.I.Y. Lawyer» та «Меч справедливості»,
  • Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів) – команда «Pro Bono Publico»,
  • Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів) – команди «Вето», «LeoLex», «Imperium» та «Ad Rem»,
  • Львівського державного університету внутрішніх справ – команда «Lex Imperium».

Львівський державний університет внутрішніх справ був вперше представлений командою на цих змаганнях.

Судді Восьмого апеляційного адміністративного суду Тарас Боршовський, Оксана Гінда, Василь Гуляк, Надія Ільчишин, Олексій Мандзій, Оксана Мікула, Андрій Курилець та Павло Сало здійснювали суддівство під час усних раундів, з яких складалися судові дебати.

Цьогоріч на судові дебати учасникам було запропоновано такі правові кейси: обов’язок власника пам’ятки укласти охоронний договір та визначення належного відповідача; законність податкової перевірки, допустимість доказів і наявність податкових порушень; межі судового контролю за оцінкою доброчесності кандидата та значення академічних порушень для критерію моральності.

Команди за заздалегідь підготовленими фабулами представляли правові позиції та аргументували свою точку зору перед колегією суддів, як безпосередні учасники процесу – позивач чи відповідач.

Переможцем VІ Всеукраїнських судових дебатів з адміністративного судочинства імені Юрія Панейка стала команда студентів із Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль) – «T.V.I.Y. Lawyer», а друге місце здобула команда студентів Львівського національного університету імені Івана Франка – «Imperium».

У номінації «Найкращий оратор» судді віддали перемогу студенту Львівського національного університету імені Івана Франка – Іллі Монічу, з команди «Imperium».

Під час закриття заходу заступник голови суду Олег Заверуха відзначив, що адже учасники судових дебатів показали, що здатні не просто застосовувати норми права, а й осмислювати їх у контексті цінностей верховенства права, справедливості та поваги до прав людини. Також наголосив на тому, що сьогодні кожен з учасників здобув важливий досвід, який формує не лише професійні навички, а й правничу культуру, відповідальність і розуміння ролі юриста у суспільстві.

