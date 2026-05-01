Конкурс в Днепровский апелляционный суд: ВККС определила результаты пяти кандидатов
Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии провела собеседования и определила результаты квалификационного оценивания пяти кандидатов на должности судей в Днепровском апелляционном суде.
По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:
Парфенов Дмитрий Александрович — 725,27 балла (подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);
Мовчан Дмитрий Валентинович — 716,87 (вынести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие);
Перекопский Николай Николаевич — 712,2 (подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);
Бойко Александр Михайлович — прекратил участие;
Малыхина Влада Владимировна — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса.
Как известно, 43 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Днепровском апелляционном суде.
