Конкурс в Днепровский апелляционный суд: ВККС определила результаты пяти кандидатов

Комиссия оценила пятерых претендентов: есть подтверждение способности осуществлять правосудие, перерыв и прекращение участия.

Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии провела собеседования и определила результаты квалификационного оценивания пяти кандидатов на должности судей в Днепровском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Парфенов Дмитрий Александрович — 725,27 балла (подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Мовчан Дмитрий Валентинович — 716,87 (вынести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие);

Перекопский Николай Николаевич — 712,2 (подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Бойко Александр Михайлович — прекратил участие;

Малыхина Влада Владимировна — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса.

Как известно, 43 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Днепровском апелляционном суде.

