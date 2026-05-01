Конкурс до Дніпровського апеляційного суду: ВККС визначила результати п’ятьох кандидатів

Комісія оцінила п'ятьох претендентів: є підтвердження здатності здійснювати правосуддя, перерва та припинення участі.

Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посади суддів у Дніпровському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Парфьонов Дмитро Олександрович - 725,27 бала (підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Мовчан Дмитро Валентинович - 716,87 (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя);

Перекопський Микола Миколайович - 712,2 (підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Бойко Олександр Михайлович - припинив участь;

Малихіна Влада Володимирівна - оголошено перерву в розгляді питання.

Як відомо, 43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів у Дніпровському апеляційному суді.

