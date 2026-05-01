  1. Суд інфо

Конкурс до Дніпровського апеляційного суду: ВККС визначила результати п’ятьох кандидатів

16:51, 1 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комісія оцінила п’ятьох претендентів: є підтвердження здатності здійснювати правосуддя, перерва та припинення участі.
Фото: ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посади суддів у Дніпровському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Парфьонов Дмитро Олександрович - 725,27 бала (підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Мовчан Дмитро Валентинович - 716,87 (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя);

Перекопський Микола Миколайович - 712,2 (підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Бойко Олександр Михайлович - припинив участь;

Малихіна Влада Володимирівна - оголошено перерву в розгляді питання.

Як відомо, 43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів у Дніпровському апеляційному суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВККС кваліфікаційне оцінювання Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]