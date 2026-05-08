ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Апостоловский районный суд Днепропетровской области

14:49, 8 мая 2026
3 июня ВККС рассмотрит вопрос о командировании двух судей в Апостоловский районный суд Днепропетровской области.
Высшая квалификационная комиссия судей назначила рассмотрение вопроса о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия в Апостоловский районный суд Днепропетровской области 2 судей.

Рассмотрение вопроса состоится 3 июня 2026 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей.

Судья, который изъявил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой (можно скачать по этой ссылке), к которому необходимо добавить:

  • справку согласно установленной форме (можно скачать по этой ссылке);
  • другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов — 7 дней со дня опубликования данного объявления.

Форма подачи документов — бумажная и/или электронная.

Документы можно подать лично или направить по почте (в том числе электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

  • почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;
  • электронный адрес: [email protected].

