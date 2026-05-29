Конституционные гарантии прав налогоплательщика: судьи КСУ Галина Юровская и Александр Водянников провели онлайн-лекцию

21 мая состоялась тематическая онлайн-лекция «Об обеспечении конституционных гарантий прав налогоплательщика в контексте Решения Конституционного Суда Украины от 26 ноября 2025 года № 5-р(II)/2025».

Судьи Конституционного Суда Украины Галина Юровская и Александр Водянников сосредоточили внимание слушателей на Решении Второго сената Конституционного Суда Украины от 26 ноября 2025 года № 5-р(II)/2025 по делу по конституционной жалобе компании «АНДРИТЦ ГАЙДРО ГмбХ» относительно конституционности отдельных предписаний пункта 120-1.1 статьи 120-1 Налогового кодекса Украины.

Предметом конституционного контроля были предписания Кодекса, которыми определены штрафы за нарушение предельного срока регистрации налоговой накладной и/или расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных. Автор ходатайства считал, что предусмотренные штрафные санкции являются явно чрезмерными, нарушают принцип верховенства права, в частности требования справедливости, соразмерности и пропорциональности, а также представляют собой непропорциональное вмешательство в гарантированное Конституцией Украины право собственности.

Во время лекции судьи обратили внимание на общественное значение надлежащей уплаты налогов. Они отметили, что в соответствии с Конституцией Украины уплата налогов является обязанностью каждого, а от надлежащего функционирования налоговой системы зависят эффективность Украины как социального государства, сбалансированность бюджета и способность государства обеспечивать выполнение своих функций. В Решении Суд также подчеркнул, что вопрос сбалансированности бюджета приобретает особое значение в условиях военного положения из-за необходимости защиты Украины от широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Было разъяснено, что Суд признал правомерной цель введения штрафа за нарушение срока регистрации налоговой накладной и/или расчета корректировки, поскольку такой механизм направлен на обеспечение законности в электронном администрировании налога на добавленную стоимость и, соответственно, на защиту экономической безопасности Украины.

Вместе с тем докладчики акцентировали внимание на том, что даже при наличии легитимной цели вмешательство в право собственности налогоплательщика должно соответствовать требованиям соразмерности. Суд в Решении пришел к выводу, что абзац второй пункта 120-1.1 статьи 120-1 Налогового кодекса Украины в сущностной связи с абзацем первым этого пункта является пригодным и необходимым законодательным средством для достижения соответствующей цели и не нарушает справедливого баланса между защитой экономической безопасности Украины и правами налогоплательщика.

Особое внимание во время лекции было уделено природе штрафных санкций в налоговых правоотношениях. Как пояснили судьи, такие санкции могут иметь не только компенсационный, но и карательный и превентивный характер. Если штраф по своей природе и степени строгости является соразмерным уголовному наказанию, к процедуре привлечения лица к ответственности должны применяться соответствующие конституционные гарантии.

В этом контексте была проанализирована практика Европейского суда по правам человека относительно так называемых критериев Энгеля, по которым определяется наличие «уголовного аспекта» ответственности: юридическая квалификация правонарушения в национальном законодательстве, природа правонарушения, а также характер и строгость санкции. Судьи подчеркнули, что финансовые взыскания, в частности штрафы, при определенных условиях могут быть соразмерны уголовному наказанию, а следовательно, предусматривать гарантии индивидуализации ответственности и презумпции невиновности.

Докладчики пояснили, что в Решении Суд сформулировал важный ориентир для законодателя и правоприменительных органов: применение к налогоплательщику санкции, которая по своей природе соразмерна уголовному наказанию, должно сочетаться с законодательным порядком привлечения к ответственности, который обеспечивает принцип индивидуализации юридической ответственности и принцип презумпции невиновности.

В частности, при применении таких санкций решающим является обязанность правоприменительного органа доказать вину субъекта, которого привлекают к юридической ответственности. Форма и степень вины должны быть среди тех обстоятельств, которые должны учитывать как контролирующий орган, так и суд при исследовании всех фактических и юридических аспектов конкретного дела.

Судьи также обратили внимание на международный и сравнительно-правовой материал, использованный в Решении. В частности, речь шла о практике Европейского суда по правам человека относительно обеспечения справедливого баланса между общественным интересом и защитой права собственности, позиции Венецианской комиссии относительно требования действенности, сдерживающего характера и соразмерности административных санкций, а также подходах Конституционного Суда Литовской Республики, Конституционного совета Французской Республики и Конституционного Суда Республики Молдова к индивидуализации юридической ответственности и судебному контролю за применением санкций.

По результатам рассмотрения дела Конституционный Суд Украины признал соответствующим Конституции Украины абзац второй пункта 120-1.1 статьи 120-1 Налогового кодекса Украины в сущностной связи с абзацем первым этого пункта. В то же время конституционное производство в части проверки конституционности абзацев третьего–шестого пункта 120-1.1 статьи 120-1 Кодекса было закрыто в связи с неприемлемостью конституционной жалобы, поскольку эти предписания не были применены в окончательном судебном решении по делу заявителя.

Во время мероприятия также шла речь о значении отдельных мнений судей для развития конституционной доктрины и судебного диалога. Относительно Решения № 5-р(II)/2025 обнародовано отдельное мнение судьи Галины Юровской, отдельное мнение судьи Виктора Городовенко, отдельное совпадающее мнение судьи Василия Лемака и отдельное совпадающе-расходящееся мнение судьи Александра Водянникова. Как подчеркнули докладчики, ознакомление с такими мнениями позволяет глубже понять аргументацию, сопровождавшую принятие решения, и оценить дальнейшие направления развития конституционного судопроизводства.

