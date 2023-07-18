Дела по оправданию вооруженной агрессии рф в запрещенных в Украине соцсетях – обзор судебной практики

Решения были приняты в течение июня – июля 2023 года.

Источник фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Львовский апелляционный суд опубликовал обзор актуальной судебной практики суда, в котором представлено решение по уголовным делам по оправданию, признанию правомерной, отрицанию вооруженной агрессии рф против Украины.

Решения были приняты в течение июня – июля 2023 года.

Все апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

«П’ять років позбавлення волі за антиукраїнську позицію самбірчанки в соцмережі «Однокласники»

6 червня розглянуто апеляційну скаргу обвинуваченої на вирок Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 2.03.2023 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2, ч. 1 ст. 161, ст. 436 КК України.

За даними слідства, 67-річна самбірчанка публікувала матеріали у соціальній мережі «Однокласники», в яких виправдовувала та заперечувала збройну агресію РФ проти України. Впродовж 18 березня – червня 2022 року обвинувачена, перебуваючи за місцем проживання, здійснила 20 епізодів антиукраїнських постів, підписаних на кшталт: «Крым вернулся в состав России по итогам референдума». Також із переписки в соціальній мережі «Однокласники» з одним з користувачів вбачається, що обвинувачена висловила прохання щодо отримання нею російського громадянства та передала інформацію щодо місця перебування територіальної оборони у м. Самборі.

Апелянтка просила вирок суду скасувати, визнати її невинною у вчиненні, інкримінованих злочинів та виправдати у зв`язку з недоведеністю в діях складу кримінальних правопорушень. Проте, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду залишила без змін вирок Самбірського міськрайонного суду Львівської області, апеляційну скаргу – без задоволення. Особу засуджено на 5 років позбавлення волі без конфіскації майна та обмеження обіймати певні посади.

На Жидачівщині жінку засуджено на 5 років, за виправдовувала збройної агресію росіян у соцмережі «Однокласники»

6 липня у відкритому судовому засіданні розглянуто апеляційну скаргу захисниці обвинуваченої на вирок Жидачівського районного суду Львівської області від 23 березня 2023 року про обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.436-2, частиною 1 ст. 161 КК України.

Вироком суду першої інстанції обвинувачену визнано винною та призначено їй остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Обвинувачена є уродженкою міста Вугледар Донецької області, з 2017 року проживає на Львівщині. Так, упродовж 7 – 17 червня 2022 року перебуваючи у своєму помешканні, будучи зареєстрованою у соціально-орієнтованій мережі «Однокласники» під публічним, загальнодоступним обліковим записом здійснила 7 епізодів антиукраїнських публікацій в забороненій соцмережі. Зокрема, поширювала тексти такого змісту: «Запомните, иуды Украинцы, Вам никогда Донбасс не покорить!», «Укропы, вы 8 лет утверждали, что с вами воюет…» тощо. Обвинувачена у судовому засіданні заперечувала інкримінований злочин, мотивуючи тим, що бажала лише в такий спосіб пройти фільтрацію, щоб потрапити до батьків на окуповану територію.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду постановила: апеляційну скаргу захисниці обвинуваченої з доповненнями залишити без задоволення, а вирок Жидачівського районного суду Львівської області – залишити без змін.

У Львові засуджено донеччанина на 3 роки позбавлення волі, за антиукраїнські пости в соцмережі «ВКонтакті»

13 липня у відкритому судовому засіданні розглянуто апеляційну скаргу захисника про обвинувачення уродженця Донеччини у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 436-2 КК України.

Вироком Галицького районного суду м. Львова від 30 червня 2022 року затверджено угоду про визнання винуватості, укладену 30.06.2022 року між обвинуваченим та прокурором Львівської обласної, згідно з якою особа беззастережно визнає обвинувачення в повному обсязі, визначається узгоджене покарання за ч.1 ст. 436-2 КК України. Відтак, обвинуваченого визнано винним у вчиненні інкримінованого правопорушення та обрано покарання 3 роки позбавлення волі.

Відповідно до вироку, обвинувачений, будучи зареєстрованим у забороненій в Україні соціально-орієнтованій мережі «ВКонтакті», знаходячись в смт. Новолуганське Донецької області, у період з 16 березня – 7 травня 2022 року здійснював уподобання дописів проросійських та агресивно налаштованих проти України сторінок, чим своїми діями визнав правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році.

Водночас, спілкуючись 25.03.2022 та 02.04.2022 із своїм знайомим надіслав повідомлення, у яких висловив свою позицію про визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, у тому числі шляхом визнання правомірною тимчасової окупації частини території України.

Захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу, в якій просив оскаржуваний вирок скасувати та призначити справу до нового розгляду в суді першої інстанції. Обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасувати та обрати новий запобіжний захід у вигляді застави.

Проте колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду вважала, що суд першої інстанції вірно встановив наявність у діях обвинуваченої складу кримінальних правопорушень, які підтверджуються доказами. Відтак, апеляційну скаргу залишино без задоволення, а вирок Галицького районного суду міста Львова від 30 червня 2022 року – залишено без змін».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.