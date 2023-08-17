Нужно ли возмещать расходы адвокату, когда он ожидает заседания или едет к клиенту: объяснение

Услуги адвоката, которые не требовали специальных профессиональных навыков, не требуют возмещения в судебном порядке.

Седьмой апелляционный административный суд разъяснил, могут ли возмещаться расходы на адвоката, когда он ожидает заседания или едет к клиенту.

Правовые выводы: Услуги адвоката, которые дублируют друг друга, не имели влияния на ход рассмотрения дела и не требовали специальных профессиональных навыков, не требуют возмещения в судебном порядке. Во избежание случаев присуждения возмещения за указанные услуги необходимо детально анализировать и изучать представленные стороной подтверждающие документы.

27 июля 2023 Верховный Суд оставил без изменений постановление 7ААС от 14.03.2023, которым оставлено без изменений решение ХОАС о частичном удовлетворении заявления ООО «Полларди Фэшн Групп» о взыскании судебных расходов на профессиональную юридическую помощь в размере 10 000 грн. за счет бюджетных ассигнований ответчика по делу.

Обстоятельства дела: В судебном порядке было рассмотрено дело по иску ООО «Полларди Фэшн Групп» к Главному управлению ГНС в Хмельницкой области о признании противоправным и отмене налогового уведомления-решения формы «Р» от 17.02.2022. После рассмотрения суд получил заявление истца, в котором Общество просило принять дополнительное решение по делу и взыскать в свою пользу судебные расходы на юридическую помощь в размере 30 900 грн. за счет бюджетных ассигнований ответчика. Ответчик не согласился с такими судебными решениями и обжаловал его в кассационном порядке.

Решение судов: В своих решениях суд подчеркнул, что ни к одному из видов юридической помощи не могут быть отнесены случаи, не предусмотренные статьями 1, 19 Закона Украины от 05.07.2012 № 5076-VI «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». В частности, речь идет об оформлении копий и время, потраченное на выезд к клиенту и подписания им документов. Соответственно, указанные виды работы не могут быть возмещены как расходы на профессиональную юридическую помощь.

Также суд учел, что прибытие в суд и ожидание начала судебного заседания не предусматривают использование адвокатом специальных знаний или навыков. Соответственно указанное время не может быть оплачено как время предоставления юридической помощи, а время, непосредственно проведенное в судебных заседаниях (согласно протоколам заседаний), составляет меньше указанных в акте семи часов.

Оценив характер правовой помощи по этому делу по содержанию выполненных работ, потраченного адвокатом времени, объема оказанных услуг и значению дела, с учетом возражений ответчика, суд первой инстанции пришел к выводу, что расходы на юридическую помощь должны быть уменьшены до 10 000 грн, ведь лицо имеет право на возмещение судебных и других расходов только в случае, если доказано, что такие расходы были фактическими и неизбежными, а их размер обоснованным.

Вопрос расходы на профессиональную юридическую помощь урегулированы статьей 134 КАС Украины. Так, для целей распределения судебных расходов:

- размер расходов на юридическую помощь адвоката, в том числе гонорара адвоката за представительство в суде и другую юридическую помощь, связанную с делом, включая подготовку к его рассмотрению, сбор доказательств и т.д., а также стоимость услуг помощника адвоката определяются согласно условиям договора о предоставлении юридической помощи и на основании доказательств относительно объема оказанных услуг и выполненных работ и их стоимости, уплаченной или подлежащей уплате соответствующей стороной или третьим лицом;

- размер суммы, подлежащей уплате в порядке компенсации расходов адвоката, необходимых для оказания юридической помощи, устанавливается согласно условиям договора о предоставлении юридической помощи на основании доказательств, подтверждающих осуществление соответствующих расходов.

Для определения размера расходов на юридическую помощь и с целью распределения судебных расходов участник дела подает детальное описание работ (оказанных услуг), выполненных адвокатом, и осуществленных им расходов, необходимых для оказания юридической помощи.

Размер расходов на оплату услуг адвоката должен быть соразмерным с:

- сложностью дела и выполненных адвокатом работ (оказанных услуг);

- временем, потраченным адвокатом на выполнение соответствующих работ (оказание услуг);

- объемом предоставленных адвокатом услуг и выполненных работ;

- ценой иска и (или) значением дела для стороны, в том числе влиянием решения дела на репутацию стороны или публичным интересом к делу.

В случае несоблюдения указанных требований суд может, по ходатайству другой стороны, уменьшить размер расходов на юридическую помощь, которые могут быть распределены между сторонами.

Итак, решая вопрос о распределении судебных расходов, судами были учтены критерии объективного определения размера суммы услуг адвоката, конкретные обстоятельства, в частности цену иска. Суд ограничил их размер, учитывая разумную необходимость судебных расходов для конкретного дела и финансового состояния обеих сторон.

Кроме того, согласно требованиям части седьмой статьи 134 КАС Украины обязанность доказывания соразмерности расходов возлагается на сторону, которая заявляет ходатайство об уменьшении размера расходов. В свою очередь, ответчик не предоставил доказательств и не указал обстоятельств, которые бы опровергли соразмерность размера расходов с объемом выполненных работ, что не опровергло выводов судов.

С решением суда можно ознакомиться в ЕГРСР дело №560/9332/22.

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