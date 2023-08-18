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  1. В Украине

Омбудсмен призвал усилить контроль за соблюдением закона о языке в учреждениях образования

07:58, 18 августа 2023
Относительно 14 научно-педагогических работников учреждений высшего образования были составлены протоколы об административных правонарушениях.
Омбудсмен призвал усилить контроль за соблюдением закона о языке в учреждениях образования
Изображение: freepik.com

Языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал Министерство образования и науки Украины усилить контроль за соблюдением языкового законодательства в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования.

Нарушение этого закона оказывает негативное влияние на сферу образования, написал он.

«Нарушение языкового законодательства в украинских колледжах и университетах отрицательно влияет на имидж сферы образования и науки в целом. Независимо от формы собственности проблемы одинаковы: руководители уделяют недостаточно внимания украинскому как языку образовательного процесса», - заявил Уполномоченный.

Кремень сообщил о проведении мероприятий государственного контроля в отношении учреждений высшего образования, в ходе которых были выявлены нарушения закона о языке.

Относительно 14 научно-педагогических работников учреждений высшего образования были составлены протоколы об административных правонарушениях.

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