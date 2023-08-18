Омбудсмен закликав посилити контроль за дотриманням закону про мову в закладах освіти

Щодо 14 науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти було складено протоколи про адміністративні правопорушення.

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Мовний омбудсмен Тарас Кремінь закликав Міністерство освіти і науки України посилити контроль за дотриманням мовного законодавства в закладах фахової передвищої та вищої освіти.

Порушення цього закону негативно впливає на сферу освіти, написав він.

«Порушення мовного законодавства в українських коледжах та університетах негативно впливає на імідж сфери освіти і науки в цілому. Незалежно від форми власності проблеми однакові: керівники приділяють недостатньо уваги українській як мові освітнього процесу», - заявив Уповноважений.

Кремінь повідомив про проведення заходів державного контролю щодо закладів вищої освіти, під час яких були виявлені порушення закону про мову.

Щодо 14 науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти було складено протоколи про адміністративні правопорушення.

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