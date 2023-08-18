У судовій владі назріває новий скандал: заступник викритого голови ДСА Максим Пампура займається суддівськими кадрами

Фігурант справи про вирішення питань в судах за «пятерочку» Максим Пампура рахує, скільки та куди відрядити суддів.

Джерело фото: ДСА

Після викриття на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду голови ДСА Олексія Сальнікова фактично обов’язки голови Державної судової адміністрації виконує його заступник Максим Пампура, який фігурує у кримінальному провадженні як людина, яка проводила зустрічі за дорученням Сальнікова.

При цьому він отримав карт-бланш на вирішення питань у судовій системі, включно з питаннями, пов’язаними із заповненням суддівських вакансій шляхом відрядження.

Так, Максим Пампура як фактичний очільник ДСА одноосібно підписує подання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) щодо необхідності розгляду відряджень суддів до різних судів, тобто, впливає на кадрові питання судової гілки влади.

Нагадаємо, що раніше такий вплив на процедури відрядження суддів мав екс-голова ВС Всеволод Князєв.

Слід зазначити, що останні такі «рекомендації» від Пампури ВККС вирішила залишити без розгляду та повернути до Державної судової адміністрації.

Втім, сам собою факт, що ці подання направляє фігурант справи, який їздив на зустріч щодо вирішення справи у Верховному Суді за «пятерочку», викликає запитання.

Нагадаємо, під час судового засідання у Вищому антикорупційному суді прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олег Макар озвучив факти стосовно ролі Максима Пампури.

Як підкреслив прокурор САП, заступник голови ДСА Максим Пампура «зустрічався з Гончаром за дорученням Сальнікова, спілкувався з приводу прийняття суддями КАС ВС рішення про скасування рішення суду апеляційної інстанції».

Втім, у Максима Пампури, незважаючи на озвучені прокурором факти, залишаються всі можливості для спілкування з іншими свідками та впливу на процеси у судовій гілці влади, хоча наразі невідомо, чи мали місце інші зловживання всередині Державної судової адміністрації.

Так, вже після викриття Сальнікова Максим Пампура виступав на конференції у Верховному Суді за участі тих же суддів Касаційного адмінсуду ВС, які виступають свідками у справі голови ДСА, ходив на засідання Ради суддів, ВРП тощо.

Крім того, він може впливати на заповнення (хоч й тимчасове) вакансій у судах, що викликає логічні запитання стосовно того, до якої довіри прагне судова гілка влади.

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