На Київщині червонокнижний лелека потрапив у халепу і прийшов по допомогу до людей, фото

На жаль, врятувати його не вдалося.

Фото: Команда порятунку тварин

На Київщині чорний рідкісний лелека прийшов до людей по допомогу. Його стан був майже критичний, тому птаха потрібно було терміново рятувати. Про це розповіли у Команді порятунку тварин у Києві.

Очевидці розповіли, що лелека спокійно зайшов у двір, але насправді шукав допомоги. Господарі двору побачили, що він повністю облитий чимось на кшталт олії чи смоли.

Птаху відразу почали надавати допомогу: мити, сушити, годувати. Його також відвезли у притулок для птахів "Садиба Нюшанікове". Але, на жаль, врятувати його не вдалося. Рівень інтоксикації організму був занадто високим.

Зоорятувальники припускають, що лелека міг впасти у місткість із маслянистою речовиною на фермерському подвір'ї чи забруднився у водоймі, куди виливають відходи.

"У будь-якому разі птаха вбила недбалість і байдужість до природи людей", - зазначають у Команді порятунку тварин у Києві.

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