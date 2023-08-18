На Киевщине краснокнижный аист попал в беду и пришел за помощью к людям, фото

К сожалению, спасти его не удалось.

Фото: Команда спасения животных

В Киевской области черный редкий аист пришел к людям за помощью. Его состояние было почти критическое, поэтому птицу нужно было срочно спасать. Об этом рассказали в Команде спасения животных в Киеве.

Очевидцы рассказали, что аист спокойно вошел во двор, но действительно искал помощи. Хозяева двора увидели, что он полностью облит чем-то вроде масла или смолы.

Птице сразу стали оказывать помощь: мыть, сушить, кормить. Его также отвезли в приют для птиц "Усадьба Нюшаниково". Но, к сожалению, спасти не удалось. Уровень интоксикации организма был слишком высоким.

Зоозащитники предполагают, что аист мог упасть в емкость с маслянистым веществом на фермерском дворе или загрязнился в водоеме, куда выливают отходы.

"В любом случае птицу убила небрежность и безразличие к природе людей", - отмечают в Команде спасения животных в Киеве.

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