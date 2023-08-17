Google тестирует «ИИ-тренера», который будет давать советы по планированию финансов

Google изменил стратегию в сфере ИИ и тестирует «персонального жизненного тренера».

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Google решил конкурировать с Microsoft и OpenAI и сейчас работает над инструментами, которые могут превратить технологии генеративного ИИ в «персонального жизненного тренера». Он будет давать советы по обучению, питанию, тренировкам и даже планированию финансов, – сообщает The New York Times.

Поэтому в апреле Google объединил DeepMind, исследовательскую лабораторию, которую он приобрел в Лондоне, с Brain, командой по искусственному интеллекту, которую он создал в Кремниевой долине. Сейчас группа испытывает результаты своей работы.

«Четыре месяца спустя объединенные группы тестируют новые амбициозные инструменты, которые могут превратить генеративный ИИ – технологию, лежащую в основе чат-ботов, таких как ChatGPT от OpenAI и собственного Google Bard, – в персонального жизненного тренера», – говорится в сообщении.

Google работает с генеративным ИИ для выполнения не менее 21 различных типов личных и профессиональных задач, включая инструменты для предоставления пользователям жизненных советов, идей, инструкций по планированию и подсказок по обучению.

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